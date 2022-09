Mel C revela que fue abusada sexualmente previo al primer concierto de las Spice Girls

Melanie C, la ex Spice Girl, fue abusada sexualmente por un masajista una noche antes del primer concierto de la agrupación. La cantante reservó un servicio de masaje en el hotel donde se hospedaban en la ciudad de Estambul, en Turquía cuando ocurrió este episodio.

Mel C habló por primera vez de esta situación en el podcast ‘How to Fail’, ahí comentó: ‘Me sentí violada, me sentí muy vulnerable, me sentí avergonzada y luego me sentí insegura. Quiero hablar de ello porque me ha afectado, pero lo enterré’, contó la cantante.

‘Estábamos en la víspera del primer espectáculo de las Spice Girls. Fui a darme un masaje en el hotel y lo que me pasó lo enterré inmediatamente porque había otras cosas en las que debía centrarme. No quería hacer un escándalo, pero tampoco tenía tiempo para ocuparme de ello’, comentó.

Por mucho tiempo, la intérprete de 48 años de edad enterró el doloroso momento. Finalmente escribió sobre ello en sus memorias, tituladas ‘Who I am’, como una manera de enfrentar el suceso e inspirar a otras víctimas de abuso a denunciar.

‘Como no me ocupé de ello en su momento, me di cuenta de que dejé que se enterrara durante años y años y años y luego, cuando estaba escribiendo el libro, recordé el momento en un sueño. Me desperté y estaba en mi mente‘, dijo la cantante.

