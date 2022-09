Ganador de $1,337 millones de dólares en Mega Millions tiene solo 7 días para cobrar su dinero en efectivo en un solo pago

Según los funcionarios de la Lotería de Illinois, el ganador del billete de lotería Mega Millions del 29 de julio de $1.3337 millones, que se compró en una gasolinera en los suburbios de Des Plaines, aún no se ha presentado a cobrar su premio.

El problema es que, si no lo hace rápido, podría perder la oportunidad de cobrar su dinero en un solo pago en efectivo

Según el Manual del ganador de la Lotería de Illinois, “los ganadores de Lotto, Mega Millions y Powerball tienen 60 días después de la fecha del sorteo para elegir la opción en efectivo o los pagos anuales”.

El premio de $1,337 millones se pagaría anualmente durante 29 años si el ganador elige la opción de anualidad. Si el ganador opta por recibir el dinero en efectivo, recibiría un estimado de $780.5 millones en un solo pago en efectivo.

Pero, de acuerdo con el manual, si no se elige alguna opción de pago dentro de un período de 60 días, se pagarán automáticamente en anualidades. Es decir que ya no tendrá la posibilidad de tener cientos de millones de dólares de una sola vez.

El ganador tiene hasta el 27 de septiembre para presentarse a cobrar su premio.

“En lo que respecta al ganador, aún no hemos tenido noticias de él. No sabemos si saben o no que ganaron el premio, así que animo a todos a revisar su boleto”, dijo el director de la Lotería de Illinois, Harold Mays, a principios de este verano en una conferencia de prensa.

Sin embargo, resulta que esta situación no es tan rara.

“Para un premio de esta magnitud, no es inusual que el ganador tarde un tiempo en reclamarlo. Estoy seguro de que están pasando por una variedad de emociones”, dijo Mays anteriormente en un comunicado.

La Lotería de Illinois recomienda al ganador que firme el reverso de su boleto, que busque asesoramiento legal y que programe una cita con la Lotería de Illinois para reclamar su premio.

Y aunque el ganador tiene 12 meses a partir de la fecha del sorteo para reclamar sus ganancias, los funcionarios de la lotería estatal dicen que los ganadores de Illinois que obtengan premios de $250 mil dólares o más pueden optar por no revelar sus nombres.

