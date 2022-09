Leticia Calderón explicó que tuvo ser operada por una hernia hiatal y habla de su recuperación

La actriz Leticia Calderón hace algunos días fue hospitalizada de emergencia. Sin embargo, el pasado domingo Álex Kaffie informó a través de su cuenta personal de Twitter que ya había sido dada de alta, y hasta ese momento todo era un completo misterio.

El lunes la madre de Luciano como era de esperarse anunció que ciertamente había sido llevada a un centro de salud para ser atendida por los especialistas, debido a que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por el reflujo. A su vez, aprovechó para destacar que se encuentra en buen estado de salud.

“Después de mi operación de reflujo estoy muy bien. Gracias”, escribió en su cuenta de TikTok.

La mexicana hizo público que debió ser operada para tratarse no solamente el reflujo, también una hernia hiatal. Además, resaltó que en todo momento fue bien atendida por cada uno de los especialistas que la asistieron durante la emergencia.

Además, aprovechó la ocasión para agradecerles a todos aquellos que estuvieron atentos a su recuperación. Sin embargo, ofreció mayores detalles en una de sus redes sociales que tiene privada, y fue a través de las capturas de pantalla que se logró conocer más de ella.

“Hola! Cómo verán en mi cuenta de tiktok estoy muy bien. Fue una operación programada de reflujo y hernia hiatal. Mis enfermeros de lujo me cuidaron y consintieron mucho. Gracias a mi familia, y amig@s que estuvieron pendientes de mí. Gracias a l@s fans y medios por preocuparse”, escribió en su cuenta de Twitter.

A su vez, también compartió otro video en la plataforma china donde se le ve muy contenta haciendo ejercicios con su hijo.

“Gracias a Dios estás mejor”, “Gracias a Dios estás mejor y qué bellos se miran bailando”, “Mi hermosa actriz, Dios los bendiga grandemente”, “Gracias a Dios ya estás bailando mi reina”, “Cómo es esa operación? Me puedes explicar? Por favor”, “Gracias a Dios estás bien”, “Cómo fue que te operaron? Yo sufro de eso y no me han dado opciones”, “Qué bueno estás bien Lety. Dios te siga manteniendo sana y fuerte”, “Dios les bendiga grandemente”, fueron algunas de las impresiones que generó tras la publicación del video. @letyca79 Está es mi cuenta oficial de tiktok. #leticiacalderon #actriz #lucianocollado #viral ♬ sonido original – Lety Calderon

Te puede interesar:

· Leticia Calderón fue dada de alta tras “una delicada cuestión de salud”

· Leticia Calderón le compra departamento a su hijo Luciano para que ya viva solo

· Hijo de Leticia Calderón, el eterno enamorado de Marjorie de Sousa, quiere ser papá, pero sólo de niñas