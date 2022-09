Floyd Mayweather se decepciona por el bajo PPV que vendió la trilogía de Canelo Álvarez y Gennady Golovkin

Desalentadores, así lucen los primeros reportes sobre la cantidad de ventas del Pago por Evento (PPV) para la trilogía entre Saúl “Canelo” Álvarez y Gennady Golovkin del pasado fin de semana. Según el periodista Dan Rafal, esta trilogía vendió entre 550,000 y 575,000 pagos por evento en Estados Unidos, una cifra que está muy por debajo de sus dos primeras contiendas.

Para entrar en contexto, la primera pelea entre Canelo y GGG, en septiembre de 2017, generó 1.3 millones de ventas en PPV; mientras que la segunda, en septiembre de 2018, alcanzó 1.1 millones de ventas. Es por esto que la leyenda del boxeo Floyd Mayweather Jr. aprovechó de dar su opinión.

“Las dinámicas del PPV y las dinámicas del cable han cambiado de forma drástica recientemente. Los números que imponen récord han cambiado. Recién me dieron un reporte de la pelea del Canelo, y alguien me envió un artículo de que solo vendió 500,000 casas. Eso es muy, muy bajo”, dijo Money en entrevista con Daily Mail.

Mayweather, quien tendrá un combate de exhibición en Japón el próximo 24 de septiembre, contra el peleador de MMA Mikuru Asakura, considera que Álvarez y Golovkin no tienen la culpa de estas cifras. Acusó a la piratería de señal, en la cual, mucha gente busca ver transmisiones ilegales por internet para no tener que pagar el PPV.

“Ha cambiado drásticamente. Con Logan Paul yo pude vender 1 millón de casas, lo que fue algo bueno. Pero el PPV ha cambiado drásticamente, y la gente está encontrando formas de ver la pelea sin pagar. Eso realmente perjudica a los peleadores”, complementó.

Vale destacar que, de las 10 peleas más vendidas en la historia del boxeo, la figura de Mayweather aparece en cinco de ellas. La más vendida de la historia es la que protagonizó contra Manny Pacquiao el 2 de mayo de 2015, que vendió 4.6 millones de casas. Le siguen la que tuvo contra Conor McGregor (4.3 millones de suscripciones) y la de Canelo Álvarez en 2013 (2.2 millones de PPV).

Revancha contra Conor McGregor

En otra entrevista con Sportsmail, el estadounidense confirmó que está negociando su revancha contra Conor McGregor, leyenda de la UFC: “Quiero salir este fin de semana y divertirme contra Mikuru Asakura. Luego, tengo otra exhibición para realizar en Dubai, en noviembre. Con Conor McGregor será en 2023”.

Sin embargo, Floyd afirmó que podría ser un pleito de exhibición: “Aún no sabemos si va a ser una pelea exhibición, o una real. Ya hubo conversaciones entre ambos. Yo preferiría una exhibición, porque no me gustan las peleas en las que voy a recibir un castigo real”.

