A cambio de una fortuna: Floyd Mayweather instala en su coche una silla forrada en piel para su nieto [Video]

Desde que se convirtió en abuelo el año pasado, Floyd Mayweather Jr. descubrió un nuevo mercado de lujo: el de los artículos para el cuidado de bebés. Las celebridades no reparan en gastos a la hora de conseguir que sus retoños reflejen su inmensa capacidad adquisitiva, y el exboxeador acaba de encargar una silla infantil recubierta de piel de visón y que cuesta $18,000 dólares para que su único nieto, Kentrell Gaulden Jr., pueda viajar con mucho estilo cuando le acompaña en su Rolls Royce Cullinan.

El asiento homologado, que cuenta con reposavasos y el nombre del niño bordado en letras verdes, hace juego con la estética del exclusivo vehículo del luchador, valorado en más de $350 mil dólares, ya que él encargó que personalizaran el habitáculo interior cuando lo compró utilizando esa misma piel para la tapicería y las alfombrillas de los pies. View this post on Instagram A post shared by DOCTOR BUGATTI (@doctorbugatti)

Kentrell es el único hijo que Yana, una de las hijas de Floyd Mayweather, tiene con el rapero NBA Youngboy. El pequeño pasa mucho tiempo con su famoso abuelo; porque en la actualidad, su padre se encuentra bajo arresto domiciliario en su casa de Los Ángeles por posesión ilegal de armas, aunque sus abogados pidieron su puesta en libertad. Además, el músico acusó hace unos meses a Yana de no permitirle ver a su retoño por medio de su canción ‘Carry On’, pero desde entonces la antigua pareja no ha vuelto a realizar ningún comentario acerca de la custodia de Kentrell.

