Miguel Mawad: En exclusiva los documentos de la demanda y orden de restricción contra Génesis Aleska, ex de Nicky Jam

Miguel Mawad aseguró que esta semana iría a la Corte de civil y de familia de Miami y lo hizo… En exclusiva tenemos los documentos de la demanda y la orden de restricción que el ex de Gaby Espino, le puso a Génesis Aleska, su ex prometida y ex de Nicky Jam.

A casi una semana de haber revelado haber sido supuestamente víctima de agresión de parte de su ex prometida, Génesis Aleska Castellanos, el empresario venezolano hizo efectiva la demanda.

Según consta en la fecha de los documentos, la demanda se presentó este martes 20 de septiembre, en donde además el empresario venezolano pidió al juez una orden del restricción contra Aleska para él, su familia directa, su lugar de trabajo y sus personas más allegadas.

Los documentos de la demanda de Miguel Mawad a Génesis Aleska. Foto: documento suministrado mor Miguel Mawad

Según lo que consta en el pedido de demanda, Mawad acusa a Castellanos de ‘cita violenta’ y ‘acoso o persecución’… En la orden de restricción se destacan dos hechos puntuales como prueba de que siente que su vida o la de sus allegados están en riesgo.

Habla de la supuesta pelea que tuvieron el 9 de junio en un automóvil BMW negro, en donde, según consta en la demanda Aleska habría actuado de manera violenta causándole múltiples heridas en su rostro y en su cuerpo que le provocaron cortadas y moretones visibles.

Los documentos de la demanda de Miguel Mawad a Génesis Aleska. Foto: documento suministrado mor Miguel Mawad

En dicha orden también consta otro episodio, con fecha del 10 de septiembre, en esta ocasión no con Aleska, sino con su padre, donde, según consta en el documento, habría ejercido violencia psicológica y abuso verbal contra Mawad.

Recordemos que Miguel Mawad y Génesis Aleska, tuvieron una relación de casi 5 años, en donde hasta convivieron. Luego se separaron, la modelo venezolana tuvo un romance con Nicky Jam, y el empresario una relación con Gaby Espino. Pero hace unos meses, ambos se separaron del cantante y la actriz y sorprendieron no solo regresando, sino comprometiéndose.

Sin embargo, el escándalo se suscitó cuando Mawad sorprendió preguntando en su Instastory si la prostitución era una profesión o un estilo de vida, haciendo referencia a Aleska, algo que después amplió en una entrevista en vivo por Instagram con quien escribe este artículo.

“Más allá de infidelidades descubrí deslealtad, descubrí que vendía su cuerpo a cambio de dinero, de viaje, a cambio de regalos, ahí es donde yo tomo a la decisión de terminar, la encaro, con pruebas en la mano, le digo las cosas como son y cierro capítulo”, dijo Miguel Mawad en ese en vivo.

Con respecto al supuesto acto de violencia que termina en una presentación de demanda formal, como te hemos mostrado más arriba, esto dijo Miguel Mawad en aquel en vivo.

“Cuando la descubrí y la encaré con las pruebas en las manos, ella me cayó a golpes, me partió la cara, empecé un proceso legal que está casi terminando y se va a introducir en la corte de Miami Dade… Me partió la nariz, me partió la boca, estoy 99% seguro que estaba bajo los efectos de la droga, de hecho cuando veas la demanda a ella le van a hacer unos exámenes de sangre, están las cámaras de la calle donde se ve su cara bajo los efectos de la droga”.

Unos días después, también compartió con quien escribe este artículo fotos en donde se le ve el rostro lastimado, y tres audios que corresponderían a Aleska, quien se lo habría enviado a un amigo en común en donde estaría confirmando las agresiones. Dichos audios y dichas imágenes fueron adjuntados a la causa como prueba.

¿Qué dice Aleska? He intentado entrevistarla en varias ocasiones y la última vez confirmó que sí lo haría, pero que ella se pondría en contacto para fijar el momento. Hasta ahora la única declaración que dio fue al presentador Carlos Adyan para ‘En Casa con Telemundo’, en donde leyó la respuesta a la pregunta, desmintiendo todo y asegurando que se trataba de la reacción de alguien que no supera que ya no quiera estar con él.

¿Qué sigue en el caso? Una vez que el juzgado civil y familiar toma el caso, el juez deberá leerla, citar a ambas partes, posiblemente pida más pruebas y ahí decida si da lugar a la demanda y al pedido de orden de restricción.

En este momento ambas partes de este caso se encuentran en la ciudad de Miami en donde, hasta el momento, los dos residen.

