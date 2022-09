La situación de Gerard Piqué con el Barcelona no mejora: El jugador podría salir del club al final de temporada

Cuando la situación de Gerard Piqué con el FC Barcelona parece no poder ir peor, siempre ocurre algo que puede perjudicar el futuro del defensor central dentro del club de sus amores. Y es que el jugador podría quedar libre mucho antes de que venza su contrato debido a una cláusula especial.

Luego de que ‘El Mundo’ reveló detalles del millonario contrato de Piqué con el conjunto catalán, el cual lo convirtió en el central mejor pagado del mundo desde 2018, ahora ‘Mundo Deportivo’ ha revelado que existe un cláusula que podría llevar al jugador a dejar el equipo a final de esta temporada.

Según ‘Mundo Deportivo’, si el defensor catalán no disputa el 35% de los partidos de la actual campaña, podrá rescindir su contrato unilateralmente. De ocurrir esto, sería un gran alivio económico para el equipo presidido por Joan Laporta, que podría ahorrarse muchos millones en pagos.

Sin bien el curso se encuentra aún en su fase inicial, las cosas no están transcurriendo bien para Gerard Piqué, puesto que apenas ha participado en dos de los ocho encuentros que ha disputado el equipo, lo que equivale a un 25%.

Asimismo, es importante destacar que el entrenador Xavi Hernández había advertido al ahora segundo capitán del Barça, que iba a jugar menos esta temporada debido a los nuevos defensores que iban a fichar (Andreas Christensen y Jules Koundé), por lo que el tiempo de juego del veterano se verá reducido inevitablemente.

A su vez, cabe recordar que Xavi aclaró desde el inicio que la situación de Piqué se debía a decisiones técnicas y nada más que eso. “La decisión es técnica. Depende de mí tomar decisiones por lo que veo en el entrenamiento. Si juega Piqué, me preguntarás por qué no lo hacen Araujo y Koundé. Son once y cinco cambios y juegan los que están mejor, como se ha hecho siempre”.

