Revelan nuevos detalles de la supuesta brujería de Paul Pogba a Mbappé: Otros dos futbolistas de estarían involucrados

Recientemente, Mathias Pogba reveló nuevos detalles sobre la supuesta brujería que habría encargado su hermano Paul contra Kylian Mbappé, dejando saber que habría otros dos futbolistas involucrados como los son el marfileño Serge Aurier y el francés Alou Diarra.

Según Mathias Pogba, estos últimos dos, le habrían recomendado el hechicero a Paul, quien supuestamente le encargó perjudicar a Mbappé en el año 2019 cuando ambos se iban a enfrentar por la Champions League en el cruce Manchester United vs Paris Saint-Germain (PSG).

Sin embargo, poco han tardado Aurier y Diarra en responder a dichas acusaciones, negando siquiera conocer a un hechicero puesto que practican religiones distintas las cuales no les permiten vincularse con ese tipo de personas.

Affaire Pogba : Serge Aurier et Alou Diarra réagissent à l'épisode du marabout https://t.co/7y54QIPc7g pic.twitter.com/y8C1ZS5ZMx — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 23, 2022

“Llamenme por cosas positivas, divertidas, no por historias de familia que rozan la locura. Hablen directamente a la familia Pogba o al que lo proclama”, expresó el marfileño, actual lateral del Nottingham Forest, en declaraciones a ‘L’Equipe’.

Por su parte, el francés y exjugador del PSG, indicó que: “Soy musulmán y rezo a Dios, no a la brujería”.

A su vez, subcampeón mundial con Francia en 2006, afirmó estar sorprendido de que lo mencionen en este asunto puesto que no se conocen y no coincidieron nunca en el campo. “Ellos no son mi generación. Me sorprende mucho que ni nombre lo haya citado el hermano de Pogba”, precisó.

Cabe recordar que Mathias Pogba se encuentra detenido provisionalmente tras ser acusado de participar en un chantaje a su hermano Paul, en el que, junto a otras personas, le habrían exigido el pago de caso $13 millones de dólares a cambio de servicios de protección.

