Tristan Thompson se divierte con una estrella de OnlyFans mientras Khloé Kardashian presenta a su segundo bebé

El reality de las hermanas Kardashian-Jenner reservó una buena dosis de drama para regresar por todo lo alto con su segunda temporada, y ha dedicado gran parte del primer episodio al escándalo que se formó en torno a la enésima infidelidad de Tristan Thompson, el ex de Khloé Kardashian y padre de sus dos hijos.

La estrella del baloncesto concibió un hijo con otra mujer, a la que conoció en marzo de 2021, en una fiesta por su cumpleaños a la que asistió también Khloé. A pesar de que se habían dado otra oportunidad como pareja le ocultó esa información. Lo peor de esta traición para ella es que estaban preparando el proceso de gestación subrogada para dar la bienvenida a su segundo hijo en común, y él la animó a que implantaran los embriones poco antes del día de Acción de Gracias.

Ahora Khloé sabe que por aquel entonces Tristan ya era consciente de que había dejado embarazada a la mujer con la que había mantenido relaciones sexuales meses antes, porque así lo confirma la demanda de paternidad que ella presentó en su contra.

“Yo me enteré de la situación de Tristan en la primera semana de diciembre. Había pasado tan poco tiempo…”, aseguró Khloé. “No quiero que nadie piense que seguí adelante con el proceso después de descubrirlo todo. ¿Por qué iba a querer tener un bebé con alguien que está esperando otro con otra mujer? No soy una sociópata. Soy una lunática, es cierto, pero no tanto”, continuó.

Tristan no estuvo presente durante el nacimiento de su segundo bebé el pasado mes de julio, pero sí acudió a visitar a Khloé al hospital para poder conocerle y permitió que las cámaras del reality grabaran ese momento. El episodio, que acaba de estrenarse, también supone la presentación oficial del pequeño, cuyo nombre aún se desconoce, y casualmente casi al mismo tiempo en que se emitía, Tristan fue visto abandonando una fiesta en West Hollywood con una estrella de OnlyFans, llamada Juanita JCV.

