Alcalde de Aguadilla, Puerto Rico, activa brigadas para levantar red eléctrica sin ayuda de LUMA Energy: “Me cansé y vamos a dar la batalla dura”

PUERTO RICO – Cansado de esperar por que las brigadas de LUMA Energy visiten su ciudad, el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán Concepción, comenzó este sábado el proceso de levantar las líneas eléctricas que se cayeron tras el paso del huracán Fiona.

“Nos cansamos, me cansé y vamos a dar la batalla dura… Se acabó lo de estar rogando por lo que nos toca”, afirmó.

Con la acción, Aguadilla se convierte en el segundo municipio en ir más allá de la crítica contra la empresa a cargo de la transmisión y distribución de energía en la Isla. Se unió así a Bayamón, que fue el primero que anunció su intención de hincar postes y devolver a su lugar los cables eléctricos ca;idos en las comunidades afectadas.

Según explicó el alcalde aguadillano, ayer, viernes, comenzaron la contratación de exempleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para que les ayuden en la misión de energizar a su pueblo. Mientras, a las 8:00 a.m. de este sábado, realizaron un recorrido en helicóptero por las líneas primarias y secundarias de energía para detectar posibles daños.

“Todas están en excelentes condiciones. No existe ninguna excusa de por qué Aguadilla no esté completamente encendido”, sentenció al hacer constar que solo el 30% de su ciudad posee energía a seis días del paso de Fiona.

Explicó que en el conteo que se realiza por las comunidades afectadas por el ciclón han identificado desde esta mañana unos 19 postes caídos. Dijo que puede haber más, pero todavía están en el proceso de identificarlos.

“Vamos a comenzar a levantarlos hoy mismo”, aseguró Roldán Concepción.

La reparación del sistema eléctrico, según hizo constar, comenzaría en la comunidad Esteves, localizada en la carretera PR-459.

También han encontrado postes caídos en la urbanización Villas Universitarias, así como en los barrios Caimital Alto y Caimital Bajo.

“Estamos haciendo un recuento completo de lo que está afectado y se va a arreglar para cuando esté todo de pie se energicen a la misma vez y no haya excusas”, afirmó el alcalde sobre sus planes.

Destacó que el personal contratado no intervendrá con las líneas vivas.

Además, dijo que uno de los abogados del municipio realiza gestiones con LUMA Energy para lograr firmar un memorando de entendimiento parecido al que iba a fijar Bayamón con la empresa.

“Entendemos que debe ser el mismo trato de Bayamón, pero yo voy como sea a subir los postes. Mi pueblo es primero que LUMA o cualquier gente”, sentenció.

Asimismo, Roldán Concepción no supo detallar cuánto le costaría al municipio esta tarea. Expuso que “estamos en el proceso de cotizaciones para comprar los materiales”.

No obstante, agradeció al alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, quien le donaría los primeros postes a instalarse en Aguadilla.

“Tengo un pueblo sin agua y sin luz por negligencia. Ahora mismo, no hay excusas de no tener a un 100% con luz. LUMA no ha querido aceptar que no tenían personal y no estaban listos para esto. Con una simple tormenta, mira cómo está Puerto Rico, parado por completo”, manifestó molesto el alcalde.

Roldán Concepción también se expresó “decepcionado” por el hecho de que Aguadilla todavía no haya sido incluido en los pueblos declarados en desastre mayor. Tal certificación le permitiría a los aguadillanos a acceder a ayudas por parte de la Agencia federal para el Manejo de Emergencia (FEMA, en inglés).

Por otro lado, la portavoz de prensa de Bayamón, Migdalia Rivera, informó que la instalación de postes y cables en la comunidad La Peña, del barrio Guaraguao, no ha comenzado todavía. Indicó que el personal del municipio se encuentra reunido con empleados de LUMA Energy coordinando la logística para que se puedan comenzar los trabajos de reparación del tendido eléctrico.

