En los últimos días se ha hablado mucho en las redes sociales acerca del fenómeno de la Renuncia silenciosa, la cual consiste en que los colaboradores se limitan a realizar el mínimo esfuerzo en sus labores para no ser despedidos, pero se niegan a dar la milla extra.

Entendamos que este síndrome proviene de la época de la pandemia, cuando todos nos dimos cuenta de que podíamos tener un mayor balance entre la vida y el trabajo al mismo tiempo que dimensionamos la gran cantidad de tiempo y energía que dedicábamos a nuestra faceta profesional por encima de la personal.

De alguna manera, todos desarrollamos un despertar de consciencia acerca de la importancia del bienestar emocional y de la salud integral, es decir, aquella que va más allá de la ausencia de enfermedades y que plantea que podemos tener vidas plenas en todas y cada una de las áreas que nos conforman.

Entonces, si ya identificamos lo que está pasando, ¿qué podemos hacer como líderes?

La primera recomendación es desarrollar la escucha empática, esto es, abrir espacios para atender con suma concentración lo que nuestros colaboradores quieren decirnos, bien sea en sesiones individuales o grupales (tratando de mantener el estilo personalizado), todos estamos ávidos de conversar sobre nuestras preocupaciones, dificultades o retos.

En segundo lugar, apostar a la inteligencia colectiva o cooperativa, involucrando a todos los niveles de nuestra organización o equipo en la búsqueda de soluciones para los desafíos que enfrentan como empresa.

Finalmente, la tercera recomendación es celebrar los logros, por pequeños que sean, buscando recompensas que efectivamente motiven a cada uno de los participantes en el equipo (recuerda que lo que inspira a una persona, no necesariamente funciona con otra).

El mundo cambió, y con él, también cambiaron las formas de las relaciones laborales. Entenderlo es el primer paso, los siguientes dependerán de nuestra asertividad para el ejercicio del liderazgo.

Nadie quiere quedarse en donde no se siente escuchado, ni tomado en cuenta, apostemos a la inteligencia colectiva para mantener equipos de trabajo sanos y funcionales.



