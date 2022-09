Rafael Nadal se sinceró sobres sus lágrimas en la despedida de Roger Federer

Rafael Nadal y Roger Federer, fueron una de las rivalidades más importantes e históricas de los últimos 20 años del tenis mundial. Pero más allá de eso, ambos crearon un vínculo amistoso muy especial y eso se notó en la despedida del suizo en un partido dobles en la Laver Cup en donde además fueron compañeros de equipo y de cancha por última vez.

El español, por su parte, no pudo contener las lágrimas durante cada segundo del homenaje a “Su Majestad” ni mucho menos se separó de él, siendo una de las imágenes más desgarradoras de la Laver Cup, ya que se estaba despidiendo uno de los más grandes del tenis, junto a otro de los líderes de este deporte.

“Soy una persona sensible, cuando ves despedirse a alguien a quien aprecias es difícil no emocionarse. Se me fue un poquito de las manos, y lo peor es que cuando me fui a la habitación yo solo me volví a emocionar. Era difícil que no ocurriera por todo lo que se vivió aquella noche”, comentó Rafael Nadal.

A pesar de que durante cada temporada la rivalidad entre el español y el suizo iba creciendo cada vez más, ambos también consiguieron que la amistad se fortaleciera también; dejando claro que antes que deportistas, también son seres humanos.

“Ha sido una relación que desde el principio fue buena y que con el paso de los años se ha fortalecido. Desde hace algunos años la amistad se ha fortalecido. Por distintos motivos hemos tenido que estar más unidos, más en contacto y gracias a ello hemos hecho cosas buenas, bonitas. Nuestra forma de ver el mundo y la rivalidad en sí ha hecho que nuestra relación personal haya sido probablemente más importante que la profesional”, añadió el español.

Por otra parte, otra de las imágenes que más llamó la atención, fue que ambos también tuvieron agarrados de la mano, mientras observaban las imágenes preparadas para el homenaje del suizo. Claro está, Rafael Nadal reiteró que aún no la ha observado en sus redes sociales.

De esta manera, Rafael Nadal sigue mostrando su lado más amistoso y humano para referirse a uno de sus verdaderos amigos y gran rival de su carrera. Sin olvidar que, tuvo el privilegio de enterarse de primera mano del retiro de Federer y despedirlo como a ambos les gusta, jugando al tenis.

