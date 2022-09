Esta empresaria británica está vendiendo fotos “sexys” en línea para salvar su bar de Manchester

La dueña de un pub británico, “Lauren Beers”, lo está “mostrando todo” por el bien de su bar, vendiendo fotografías sexys de sí misma con la esperanza de recaudar suficiente dinero para mantener a flote su negocio de venta de cerveza.

“A decir verdad, solo he sido realmente buena en 3 cosas: sirviendo pintas (cervezas), besando pintas y t-ts”, escribió Beers, de 40 años de edad, de Manchester, Inglaterra, en la sección “Acerca de mí” de su perfil de OnlyFans.

Su nombre de usuario en el sitio, conocido por su material clasificado X, es @Beers_Boobs89. “Entonces… pensé, combinaría las cosas favoritas de los chicos (y muchas chicas)”, agregó en dicho perfil.

Lauren Beer, propietaria de una taberna durante ocho años, admitió el “triste hecho” de que “después de los últimos dos años, a pesar de que ahora tengo dos trabajos, podría perderlo todo”.

Entonces, en lugar de rendirse y cerrar su bar, Beers se puso su ropa interior atrevida, hizo poses sexualmente sugerentes y comenzó a cobrar un precio de suscripción de $ 12.99 dólares por mes para tener acceso a su contenido de OnlyFans, con la esperanza de que los ingresos adicionales pudieran salvar el pub.

“Muchas cervezas desnudas, pintas, camisetas mojadas, acción en la mesa de billar/bar… lo que sea”, anunció, prometiendo a los seguidores una variedad de erotismo atrevido inspirado en un pub.

Además, en su pub The Bosomy Beers, también ofrece ofertas, dando a los fanáticos de la mujer la opción de pagar $31.18 dólares por un paquete de suscripción de tres meses o $58.46 dólares por un paquete de seis meses. View this post on Instagram A post shared by Lauren Beers (@lauren_beers_89)

“Suscribirse podría significar la supervivencia de un gran borracho británico”, recordó antes de escribir: “Ven y únete a mí; de hecho, también soy jodidamente divertida”.

