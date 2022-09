Nadie a salvo: anciano baleado desde una moto a plena luz; 9 tiroteos dejan 12 víctimas en un día en Nueva York

Un anciano de 75 años que estaba caminando fue alcanzado por una bala aparentemente perdida cuando dos hombre dispararon desde una moto a plena luz en una calle de El Bronx (NYC).

El incidente fue uno de nueve tiroteos con 12 víctimas en la ciudad de Nueva York el domingo, acotó ABC News. La víctima anciana fue alcanzada poco antes de las 2:30 p.m. del domingo frente a 921 East 180th Street en el vecindario Tremont. Según NYPD, los dos motorizados dispararon varias veces un arma hacia un grupo desconocido de personas.

El anciano pasaba caminando en ese momento y sufrió una herida de bala en el muslo izquierdo. Fue transportado al Hospital St. Barnabas en condición estable. La policía cree que fue alcanzado “por error” y no era el objetivo de los atacantes, quienes huyeron con rumbo desconocido.

No se han realizado arrestos por la herido del anciano. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En NYC la violencia armada continúa desatada en 2022 especialmente con jóvenes pistoleros y víctimas, poniendo un gran reto al alcalde ex NYPD Eric Adams, quien desde que asumió el cargo en enero ha encontrado obstáculos dentro de su propio partido demócrata y líderes de “Black Lives Matter” (BLM) para enfrentar la crisis.

En agosto la gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Adams celebraron que frente a 2021 las balaceras habían bajado 11%, citando además un alza de 104% en incautaciones de armas ilegales.