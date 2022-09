Disparan en la cara a una jugadora de basketball de secundaria en una calle de Brooklyn

Una jugadora de basketball de secundaria, de apenas 17 años de edad, recibió un disparo mortal en una calle de Brooklyn este miércoles por la noche, según informó la policía.

La adolescente estaba “pasando el rato” con varias personas en las afueras de 1225 Eastern Parkway en Crown Heights cuando dos hombres armados se acercaron al grupo y abrieron fuego poco después de las 6:15 p.m., dieron a conocer las autoridades.

La niña, que era un “objetivo no deseado”, según las fuentes de The New York Post, recibió un balazo justo en la cara, por lo que la llevaron al Hospital Brookdale donde fue declarada muerta, dijo la policía.

Además del artero disparo, no se reportaron otras lesiones. Por el momento no está claro a quién en el grupo apuntaban los tiradores poco antes de matar a la adolescente.

Los dos sospechosos, que vestían ropa oscura, huyeron de la escena y no se han realizado arrestos por el momento.

Seis casquillos fueron recuperados en el lugar, según la policía.

El tiroteo mortal es el más reciente en el sangriento período de violencia en toda la ciudad de esta semana. Entre la tarde del martes y la mañana del miércoles, al menos 16 personas resultaron heridas en nueve tiroteos distintos.

