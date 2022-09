Ivonne Montero aparece en el Instagram de Telemundo y le dicen que no debió ganar ‘La Casa de los Famosos’

Ivonne Montero apareció en un video publicado en la cuenta de Instagram de Telemundo para informarle a todos los seguidores del canal de televisión que está lista para la ceremonia de premiación de los Latin Billboards y desde el backstage comentó que estaba participando en entrevistas premia al evento que resalta a la música latina.

En los comentarios de la publicación varias personas le dejaron lindas palabras a la actriz y cantante mexicana que ganó la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ hace algunos meses, tras vencer en la final a Salvador Zerboni debido a los votos del público que vio día a día el programa en el que estás personalidades del espectáculo eran grabadas durante las 24 horas.

Cuando Montero se coronó campeona hubo personas que no estuvieron de acuerdo y en esta publicación de Telemundo nuevamente lo han hecho saber. Estos son algunos de los comentarios que le dejaron a la mexicana:

“No estamos de acuerdo que Ivonne haya ganado. Había mejores, le regalaron el premio”, “Todavía no la paso, por víctima!”, “Le regalaron el premio” e “Ivonne Montero no hizo nada en ‘La Casa de los Famosos’, ese premio se lo merecía Laura Bozzo”.

Ivonne Montero salió de ‘La Casa de los Famosos’ como ganadora y con los $200,000 dólares que dio el reality show como premio y pocos minutos antes de salir finalmente de la casa, en medio de toda la emoción del momento, ella expresó palabras de agradecimiento:

“Gracias a cada rincón, cada espacio que me acogió, que me brindó compañía, que fue un eco para llegar a tanto público. Con todas las emociones. Gracias por lo vivido, por las cosas buenas, por las cosas malas, por las sonrisas, por los éxitos, por la unión que tuvimos en algún momento todos los compañeros. gracias a mis compañeros porque de cada uno aprendí algo. Me siento muy orgullosa. Agradezco también a mis padres por haber hecho de mí la mujer que soy y a esa pequeñita por también hacerme la madre que soy, esa fuerza. ¡Muchas gracias jefa querida por todo lo hermoso que nos brindaste!”.

