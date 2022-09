Jugadora de baloncesto de 17 años murió baleada en brazos de su hermana: violencia sin freno en Nueva York

Shayma Roman, la jugadora de baloncesto de 17 años víctima de dos balas perdidas ayer en una acera de Brooklyn estaba frente a su hermana, en cuyos brazos falleció.

“Ella vio lo que sucedió… ella estaba allí”, dijo hoy al New York Post Shakem Roman, hermano mayor de las jóvenes. “No sé cómo se lo va a tomar mi (otra) hermana. Está en casa de la abuela o en casa de los amigos. Ella no puede volver a casa… compartían una habitación, no puede”. Agregó que sus hermanas eran tan unidas que algunos las consideraban gemelas.

Un vecino que presenció el tiroteo pero pidió no ser identificado dijo que Tayma Roman abrazó a su hermana Shayma y lloró mientras esperaba que llegara una ambulancia al vecindario Crown Heights.

“Ella (Shayma) estaba saliendo del edificio y apenas llegó a las escaleras… Esa es su sangre”, agregó el vecino, señalando una mancha oscura en la acera.

La víctima, quien vivía a una milla de distancia en St. Mark’s Avenue, acababa de salir de hacer una visita en el edificio de apartamentos 1225 Eastern Parkway cerca de Rochester Avenue ayer alrededor de las 6:15 p.m. cuando fue alcanzada dos veces por balas perdidas disparadas por un par de hombres, una en el brazo y otra en el pecho, dijeron fuentes policiales.

Cuando los policías respondieron a la escena, en una zona de dos bandas en guerra, encontraron a Roman boca abajo en el pavimento en un charco de sangre junto a botellas de cerveza vacías y un par de dados, detallaron las fuentes. Fue declarada muerta en el Hospital Brookdale menos de 20 minutos después.

Otro residente dijo que Roman era muy apreciada en el vecindario. “Una jugadora de baloncesto estrella, una estudiante estrella. Ella era realmente querida por todos”.

La policía ha identificado a dos sospechosos a partir de imágenes de vigilancia, pero no se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.