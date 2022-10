Amber Heard reaparece por primera vez con su hija en España desde el juicio contra Johnny Depp

Amber Heard es probablemente una de las celebridades más comentadas de 2022 debido al juicio por difamación que la enfrentó a su exesposo Johnny Depp, pero no todos saben muchas cosas de ella como que tiene una hija pequeña de un año.

Su nombre es Oonahg Paige Heard, nació el 8 de abril de 2021 por maternidad subrogada y es algo de lo que la actriz no ha hablado en público. Tampoco comparte demasiadas fotografías de su hija en las redes, aunque le ha regalado a sus fans algunas tiernas imágenes de ambas pasando tiempo juntas en actividades cotidianas, como pasear, ejercitarse o incluso jugar.

Y así es como fueron fotografiadas este viernes en España, más concretamente en Palma de Mallorca, mientras pasaban un rato con la novia de Amber Heard, Bianca Butti.

En dichas imágenes publicadas por Page Six, se puede ver a Amber disfrutando de jugar con la bebé en un columpio, paseando con ella y también con un grupo de amigos en la ciudad europea.

De igual forma, sería la primera vez que Amber se deja ver en público desde su juicio contra Johnny Depp, a quien le debe una millonaria suma tras haberlo difamado en un artículo de opinión de 2018 en el que ella afirmaba que había sido víctima de abuso.

Aunque en la publicación del Washington Post Amber no mencionó al actor de “Pirates of the Caribbean” por su nombre, un jurado de siete personas dictaminó que Heard sí lo difamó y se le otorgó a Johnny $10,35 millones en daños punitivos y compensatorios.

Actualmente Heard está representada por David L. Axelrod y Jay Ward Brown en su apelación de ese veredicto, del que por cierto no se ha tenido más información.

Lo que sí está confirmado es que como resultado de ese controvertido litigio, un documental y una película se filmaron con el fin de conocer más sobre el caso que conmocionó al mundo entero durante seis semanas. View this post on Instagram A post shared by Page Six (@pagesix)

