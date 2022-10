Caleb Plant propone fecha para una revancha contra Canelo Álvarez: “Quiero cimentar mi legado”

El triunfo de Saúl “Canelo” Álvarez contra Gennady Golovkin, en la conclusión de su trilogía, ha despertado el interés de otros retadores para medirse al tapatío. Uno de ellos es Caleb Plant, quien desea tener su revancha. A pesar de que el próximo 15 de octubre se medirá a Anthony Dirrell, como antesala de la función que protagonizarán Deontay Wilder y Robert Helenius, el estadounidense no se olvida de aquella derrota, en la que dejó escapar su invicto.

“Para finales del 2023 habré detenido a (Anthony) Dirrell, y tendría esa pelea con (Jermall) Charlo o (David) Benavidez. Luego la pelea con el otro. Tendría tres grandes victorias para buscar esa revancha en 2024 con Canelo. Eso es lo que quiero. Si para ello tengo que enfrentar hasta al último los mejores boxeadores de la división de los supermedianos para conseguirlo, entonces eso es lo que haré”, dijo Plant en una entrevista con el canal de YouTube Fight Hub TV.

El estadounidense no sube al cuadrilátero desde que perdió por KO contra Canelo en noviembre de 2021, en la unificación de los cinturones de las 168 libras del CMB, FIB, AMB y OMB, en el MGM Grand Garden de Las Vegas, Nevada. “Quiero cimentar mi legado como el mejor supermediano de esta era. Sigo buscando eso, y lo voy a cumplir. No me asusta Canelo, y no lo estoy de David Benavidez”, agregó.

¿Habrá Canelo vs. Plant II?

El oriundo de Tennessee mencionó que no hizo la preparación adecuada la primera vez que peleó con Álvarez. De darse la revancha, es consciente los puntos que deberá de trabajar para vencer al mexicano: “Creo que, sin importar la derrota de GGG, no tuve mi mejor campamento para enfrentar esa pelea. (Canelo) me sorprendió con un gran tiro que me hizo parar. No estoy aquí para poner excusas”.

En este sentido concluyó: “Perdí, pero en el momento, no se sintió como algo que fuera muy loco, fuera de este mundo, fuera de mi alcance o algo así. Fui atrapado por un golpe. Muchas leyendas, Roberto Durán, Tommy Hearns, Sugar Ray Leonard, Muhammad Ali, Terry Norris. La lista sigue de peleadores que han sido detenidos y agarrados por un golpe por otro gran boxeador. Canelo es un gran peleador, es parte del boxeo”.

También puedes leer:

– Antonio Inoki: murió el luchador japonés que protagonizó la “primera pelea de MMA” contra Muhammad Ali

– Luto en el boxeo: muere el púgil colombiano que se desplomó y estuvo cinco días en coma

– Canelo Álvarez estrena la exclusiva bebida “Viva México Cabrones” tras recuperar su trono en el boxeo

– Floyd Mayweather da espectacular KO en Japón ante la mirada de Manny Pacquiao [Video]