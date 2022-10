Inmigrantes de Nueva York exigen al DHS acelerar protecciones contra la deportación para trabajadores víctima de abusos

Con la creciente crisis migratoria que por décadas ha dejado a miles de indocumentados neoyorquinos en las sombras, y ante la falta de acción real de Washington para aprobar un camino amplio hacia la legalización, que se ha quedado en meros “pajáritos de oro”, cientos de inmigrantes, activistas y líderes comunitarios de la Gran Manzana levantarán su voz este sábado para exigir a la Administración Biden alivios contra las deportaciones.

Tras convocar a la llamada “Asamblea Popular de Nueva York: De Invisibles a Visibles”, la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON) y los centros de jornaleros y organizaciones de derechos de los trabajadores del área triestatal, marcharán en la tarde de este sábado hasta las oficinas del Departamento de Seguridad Nacional y el Edificio de Inmigración, en Manhattan.

La protesta, con la que además están impulsando la campaña “Dale desde abajo”, busca pedir a las autoridades federales que aceleren la implementación de un plan conjunto, (vigente desde hace varios meses), entre los Departamentos de Trabajo y Seguridad Nacional (DHS) para otorgar alivios de Acción diferida a trabajadores a los que sus patronos han maltratado, robado salarios, amenazado y explotado.

Así lo manifestó Jorge Torres, de la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON), quien dijo que la iniciativa, de la que ya se han beneficiado algunos trabajadores, evita que sean deportados.

“Es momento ya de que se proteja a nuestros trabajadores de las deportaciones y se de solucion a esta crisis migratoria, no con la reforma migratoria, en la que no creo que vaya a ser aprobada, pues ha sido por más de 30 años solo un juego político, sino con la extensión de Acciones Diferidas”, dijo el activista.

El líder de los trabajadores manifestó que el objetivo de la convocatoria es explicar también a los trabajadores que actualmente existe la opción de solicitar una acción diferida contra la deportación, si se tiene un caso ante el Departamento de Labor, OSHA u otras entidades federales.

“El Departamento de Labor federal anunció hace unos meses las guías para que los trabajadores víctimas de abusos en lugar de trabajo puedan aplicar por la Acción diferida en casos que estén bajo investigación. Esta información ya la recibió el Departamento de Seguridad Nacional, y aunque ha habido casos de trabajadores que han aplicado y recibido ya sus papeles bajo este parámetro, ese Departamento está siendo muy lento y no han hecho públicas las guías para informar sobre esta opción”, agregó Torres.

Precisamente en la reunión previa a la marcha de este sábado, trabajadores que han logrado ya el otorgamiento de la acción diferida compartirán sus historia narrando cómo lo consiguieron, para motivar a que más trabajadores que califican para ese beneficio lo soliciten.

“La primera recomendación que estamos dando es que si un trabajador ha sido víctima de abusos se acerque a alguna organización sin fines de lucro para hablar de sus casos. Y una vez se tenga un caso con el Departamento de Labor, NLRB (The National Labor Relations Board) u OSHA, se pueda hacer el trámite”, comentó el vocero de NDLON.

Trabajadores indocumentados de NY

Torres fue claro en advertir que actualmente la comunidad inmigrante indocumentada no tiene otras opciones para buscar protecciones contra la deportación más allá de las llamadas acciones diferidas (entre ellas DACA y TPS), por lo que instó a informarse sobre esta posibilidad, reconociendo que el temor a estar en el radar de Inmigración, ha evitado que muchos trabajadores se lancen a buscar esa protección.

“El miedo ha sido constante desde que salimos de nuestros países y cruzamos la frontera. Por eso lo que le decimos a la gente es que para sobrellevar ese miedo hay que tener muchas bases cubiertas. Por ejemplo: no confíen en notarios, hablen con organizaciones locales y denuncien los abusos laborales y tomen ventaja de esta opción que existe para que cese la explotación y los derechos sean respetados”, agregó el inmigrante.

Torres explicó que el caso dura mientras las agencias como el Departamento de Labor realizan la investigación de los abusos laborales y luego esas agencias federales al ver méritos, mandan una carta de recomendación al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y ellos otorgan el alivio de protección contra la deportación”, mencionó el activista, quien agregó que antes de que se comparta el caso con el DHS “se supone que las agencias no comparten información” sobre los inmigrantes indocumentados.

En el estado de Nueva York todavía no se han instaurado solicitudes de trabajadores relacionadas con esta opción para recibir protección contra la deportación, pero en Chicago y Las vegas, varios inmigrantes víctimas de abuso han ganado sus casos, por lo que estarán en la Gran Manzana motivando a que otros sigan sus pasos.

Uno de ellos es el mexicano Rosario Ortiz, quien lleva 19 años en estados Unidos y hace poco logró que el Departamento de Seguridad Nacional le otorgara la acción diferida, que le da tranquilidad de que no será deportado. Es una especie de permiso para permanecer dentro del país sin ser perseguido por autoridades migratorias, pero no es una legalización y no permite salir de territorio estadounidense.

El mexicano Rosario Ortiz, hablando, quien recibió la acción diferida por abusos en el trabajo

“En mi caso tuvimos que hacer una lucha larga y meterle mucha presión al Departamento de Labor para que nos apoyara y también con Alejandro Mallorca, director de Seguridad Nacional para poder agarrar la acción diferida”, dijo el inmigrante, quien trabajando como pintor fue víctima de robo de salarios por tiempo extra, amenazas por su estatus migratorioe incluso trabajo gratis los fines de semana sabado e insultos verbales.

“Por eso yo puedo aconsejar a los trabajadores que han sufrido abusos, que lo principal es denunciar esos abusos, porque podemos obtener un beneficio. Obtener mi acción diferida fue un proceso de un año y medio, casi dos, pero finalmente lo logré y puedo estar más tranquilo“, concluyó el beneficiario de la acción diferida que evita que sea deportado.

Se desconoce el número exacto de trabajadores indocumentados de Nueva York que podrían beneficiarse con esta medida, pero de acuerdo a activistas, se estima que un 65% de los trabajadores en general han sufrido abusos y robo de salarios.

De acuerdo con un memorándum del Departamento de Seguridad Nacional de octubre del año pasado, tanto ICE, como el CBP y USCIS desarrollarían estrategias para priorizar la aplicación de la ley en el lugar de trabajo contra empleadores sin escrúpulos y, mediante el ejercicio de la discreción procesal, facilitar la participación de trabajadores vulnerables en las investigaciones de normas laborales, pero todavía no se ha implementado.

Datos de la manifestación

Cuándo: Este sábado 1 de octubre

A qué hora: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. habrá una reunión de trabajadores en el Borough of Manhattan Community College; 199 Chambers Street, Nueva York, NY

4:00 p.m: Comenzará la marcha hacia la oficina del Departamento de Seguridad Nacional en Nueva York, en Washington Market Park: 199 Chambers Street

5:00 p.m: Habrá un mitin en el edificio federal de Inmigración en el 26 Federal Plaza

Para quienes no puedan asistir a la marcha, podrán participar de manera virtual a través de la transmisión en vivo en la página de Facebook de Radio Jornalera NJ: (https://www.facebook.com/RadioJornaleraNJ/).

Quiénes la organizaon: Red Nacional de Organización de Jornaleros; centros de jornaleros y organizaciones de derechos de los trabajadores de todo el área triestatal

Trabajadores indocumentados exigen protecciones/ Edwin Martínez

¿Qué busca la marcha contra el Departamento de Seguridad Nacional?