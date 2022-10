Ivonne Montero reveló los proyectos que tiene alejados de la actuación

La actriz Ivonne Montero ofreció detalles en ‘La Mesa Caliente’ de varios puntos que integran su vida personal, y uno muy particular fue el hecho de revelar lo que pretende realizar más adelante en su carrera profesional tras haber ganado ‘La Casa de los Famosos‘ durante la segunda temporada.

La mexicana aprovechó para mencionar que tiene un deseo bastante particular, y es destinar su tiempo a todo aquello que respecta a su carrera artística como cantante, y es que también mencionó que ya tiene una colaboración con una agrupación musical.

“Quiero dedicarme a la música, quiero concentrarme promocionando varios temas que ya están en plataforma, como ‘Suavecito’, un pequeño tributo a Laura León, la ‘tesorito’. Hicimos un feat con el Grupo Ensamble”, explicó.

Montero quedó perpleja por todo el apoyo que llegó a recibir durante su participación en ‘LCDLF2’, y es que por lo visto no esperaba tener tanta receptividad por parte de la audiencia. Sin embargo, mencionó que tuvo un momento en el que comenzó a ver videos de situaciones incómodas dentro de la casa que prefirió no continuar viendo más las grabaciones.

“Algo que no me esperaba era encontrar a tanto público, tanta gente apoyándome. He estado en constante relación con todos estos teams y creo que me quedo con eso, con lo mejor. De pronto, empecé a ver ciertos videos de momentos que yo no percibí dentro de la casa, pero fueron sorpresas muy desagradables y dijo ‘no, no, voy a ver esto’ porque estoy viviendo un extraordinario momento: el reconocimiento de la gente”, añadió en el mencionado programa de televisión.

A su vez, la actriz de 48 años mencionó que en esta etapa de su vida se siente muy bien con ella y ha intentado mantenerse lo más calmada posible, no solamente por ella, también por su pequeña hija que necesita de su apoyo por su situación de salud.

“Yo estoy muy tranquila de ser quien soy, como soy. Me considero una mujer que he tratado de llevar una vida íntegra, que tengo mis errores como cualquier ser humano y que definitivamente el paso por la casa no es que me defina en muchas cosas o que cambie, pero sí es como la experiencia”, dijo.

