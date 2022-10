Cuatro hispanos asesinados en California en presunto caso de asesino en serie

Las autoridades de Stockton, California, están en busca de un posible asesino serial que habría cometido cinco asesinatos en los últimos meses, incluyendo el de cuatro hispanos.

Los crímenes se cometieron entre el 8 de julio y el 27 de septiembre. Todos los asesinados han sido hombres y estaban solos al momento de recibir los disparos fatales, según informó ABC News.

Las primeras víctimas fueron identificadas como Paúl Alexander Guiñada, de 35 años, quien falleció el 8 de julio a las 12:31 a.m., y Salvador William Debudey Jr., de 43 años, que murió el 11 de agosto por un disparo a las 9:49 p.m.

Seguidamente, se reportó el homicidio de Jonathan Hernández Rodríguez, de 21 años, quien fue baleado el 30 de agosto alrededor de las 6:40 a.m. La cuarta víctima fue identificada como Juan Cruz, asesinado el 11 de septiembre a las 4:30 a.m., mientras que el quinto fallecido por arma de fuego se trató de Lorenzo López, de 54 años, cuyo crimen se cometió el 27 de septiembre a las 2:00 a.m., aproximadamente, informó Univisión Noticias.

A pesar de la posibilidad de que se trate de un asesino en serie, las investigaciones de las autoridades de Stockton no lo han podido determinar. Pero, a pesar de ello, se han hallado características comunes en cada crimen.

Entre las similitudes en los homicidios, se encuentra que todos han ocurrido en la noche o primeras horas de la madrugada en zonas sin cámaras de seguridad ni testigos. También se llevaron a cabo en zonas de poca luz, y cuatro de las víctimas son de origen hispano, mientras que la otra era una persona blanca, detalles precisados por el jefe de la policía de Stockton, Stanley McFadden, durante una conferencia de prensa el pasado 30 de septiembre.

Por el momento, la policía de Stockton incrementó la recompensa a $95,000 dólares para quien suministre información clave para arrestar a la persona relacionada con todos los asesinatos.

Asimismo, las autoridades locales emplearon una línea de información al 209-937-8167. También podrá comunicarse a través del correo policetips@stocktonca.gov, o de manera anónima a Stockton Crime Stoppers al 209-946-0600, o stocktoncrimestoppers.org.

También te puede interesar:

• Hombre de Colorado es condenado en caso de asesinato de dos mujeres en 1982

• Sospechoso de asesinar a 22 ancianas en Dallas es vinculado por evidencia de ADN

• Mujer buscaba el amor por aplicación de citas y terminó conociendo a asesino en serie de Virginia que abandonaba a víctimas en carritos de compra