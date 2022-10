Erik Ten Hag explicó la ausencia de Cristiano Ronaldo en la goleada del Manchester City

Cristiano Ronaldo sigue renegado en el banquillo del Manchester United a pesar de que con Portugal mostró un gran estado físico. En esta oportunidad, el luso presenció personalmente una de las goleadas más dolorosa en un derby de la ciudad ingles y además, muy criticado por tratarse también de la ausencia de uno de los jugadores más importantes en la historia del club.

Tras ver como Erling Haaland y Phil Foden marcaban un hat-trick cada uno, los seguidores de los “Diablos Rojos” no se explicaban como el neerlandés Erik Ten Hag no buscó la manera de darle entrada a Cristiano Ronaldo para al menos generar peligro. Aún así, el entrenador del Manchester United se defendió de su decisión y reiteró que el portugués no merecía ser parte de esa humillación.

“No lo puse por respeto por él y por su carrera. Íbamos 4-1. Y Anthony Martial necesitaba minutos después de su lesión”, comentó Erik Ten Hag.

💬 Erik ten Hag analizó la goleada en contra de hoy frente a Manchester City.#MUFC #MCIMUN — Manchester United (@ManUtd_Es) October 2, 2022

A pesar de su decisión de no poner al portugués a disputar ni un solo minuto en un partido que estuvo perdido desde el primer minuto, debido a la aplanadora que presentó el Manchester City del español, Pep Guardiola.

Asimismo, la nueva suplencia del portugués también sigue demostrando que no cuenta con la confianza del neerlandés y que a pesar de mostrar su respeto sobre su carrera, parece muy poco probable que Cristiano Ronaldo juegue la mayor parte de los partidos de la temporada.

De esta manera, solamente se deberá esperar que transcurre en los venideros encuentros de la Premier League y de la misma Europa League en donde el portugués marcó su primer gol en la última fecha por la vía del penal.

Lee También:

¿Qué pasa con Cristiano Ronaldo? El astro portugués es suplente por cuarta jornada consecutiva en el Manchester United

Entrenador del Manchester United explicó la suplencia de Cristiano Ronaldo ante Liverpool FC: “Necesitamos mucha energía…”

Manchester United y Cristiano Ronaldo protagonizan otro ridículo: paliza histórica contra el Brentford [Video]