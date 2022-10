Día Nacional del taco: los mejores lugares para celebrarlo en EE.UU. con tacos gratis y promociones

Este 4 de octubre se celebra en Estados Unidos el Día Nacional del Taco y con esa razón hay una buena cantidad de promociones para comerlos gratis o con descuentos.

El primer Día Nacional del Taco se celebró en EE.UU. en 2009 y, desde entonces, miles de personas consumen este popular platillo de origen mexicano.

A continuación, algunos de los lugares donde puedes disfrutarlos con productos gratis y promociones.

Taco Bell

Taco Bell está decidido a hacer del Día Nacional del Taco una celebración de un mes de duración con el regreso por tiempo limitado de su suscripción digital de tacos, Taco Lover’s Pass. Disponible exclusivamente en la aplicación Taco Bell para miembros de Rewards por solo un día, el 4 de octubre, el Taco Lover’s Pass les permite a los fanáticos canjear uno de los 7 tacos icónicos por día durante 30 días consecutivos, todo por $10.

Con el pase, los fanáticos pueden canjear cualquiera de los clásicos de Taco Bell: Crunchy Taco, Crunchy Taco Supreme, Soft Taco, Soft Taco Supreme, Spicy Potato Soft Taco, Doritos Locos Tacos y Doritos Locos Tacos Supreme.

Para desbloquear las degustaciones, los miembros de Rewards pueden simplemente comprar el Taco Lover’s Pass a través de la aplicación el 4 de octubre. Después de comprar el pase, se desbloqueará una categoría oculta en el menú de la aplicación, lo que permitirá a los fanáticos elegir un taco y canjearlo en el restaurante durante 30 días.

El Pollo Loco

Los clientes de Pollo Loco con membresía de Loco Rewards tendrán 8 tacos gratis acreditados en su cuenta al comprar al menos $10 dólares en el Día Nacional del Taco. También recibirán entregas gratuitas durante este 4 de octubre al ordenar en línea o a través de la aplicación Loco Rewards.

On the Border

Para no quedarse atrás en la celebración, On the Boreder está ofreciendo todos los martes el Taco Fix, con tacos de res, tinga de pollo o vegetales por $2 dólares en cualquiera de sus restaurantes en los Estados Unidos. Los fanáticos también pueden disfrutar de los tacos premium de pollo y pechuga del sudoeste, por $4 cada uno.

Rusty Taco

Para este día tan especial Rusty Taco pone a disposición de los fanáticos el Uptown, el famoso taco preparado con pollo frito, ensalada y aderezos que lo han convertido en uno de los favoritos de la clientela y lo ofrecerá gratis a los inscritos en club Friends of Rusty.

Chuy’s

Chuy’s estará sirviendo sus famosos tacos y bebidas especiales durante todo el día. Agregue un taco de carne molida a cualquier plato principal por solo $1.

También estará ofreciendo flotadores de tequila de $1 para complementar su margarita favorita con un trago extra de tequila. Después de todo… el tequila y los tacos son la pareja perfecta.

El amor por los tacos no se detiene allí… Vístase como un taco en el Día Nacional del Taco, publique una foto con #ChuysTacoDay y diríjase a su Chuy’s más cercano para disfrutar de un plato principal gratuito de su elección.

California Tortilla

California Tortilla también está decidida a celebrar el Día Nacional del Taco, visite alguno de los establecimientos y obtenga un cupón con cualquier compra para un taco gratis, que podrá hacerlo válido entre el 5 y el 11 de octubre.

El Torito

Para consentirse este 4 de octubre El Torito ofrece su barra de tacos de $3 dólares. Prepare usted mismo sus tacos con tortillas artesanales acompañados de pollo, bistec, carnitas o los deliciosos tacos al pastor. Y para celebrar en grande, a partir de las 3 pm hasta el cierre disfrute de la hora feliz para degustar las deliciosas margaritas de la casa.

Rosa Mexicano

Rosa Mexicano es un destino que nace de una visión única: una nueva versión de la auténtica cocina mexicana, que sirve tanto clásicos amados como platos sofisticados en un ambiente elegante y sofisticado. Este agradable restaurante sirve tacos a mitad de precio todos los martes de octubre para hacerle los honores al tradicional platillo mexicano.

7 Eleven

Este 4 de octubre todos deben celebrar el Día Nacional del Taco y si no hay tiempo para comer en un restaurante haga una parada en 7 Eleven, que estará ofreciendo a los miembros de 7Rewards 10 mini tacos, preparados con carne de res y chiles verdes o jalapeños, por solo $2 dólares.

Chevys Fresh Mex

Chevys Fresh Mex quiere que nadie se quede sin celebrar el día del taco y desde las 3 pm hasta cerrar pone a disposición de su clientela el Chevys Taco Tuesday que incluye tacos de $3, preparados con barbacoa, bistec, pollo o carnitas, además de unas refrescantes margaritas de la casa por $6 dólares.

