Fito Paez sigue festejando ‘el amor 30 años después del amor’

Foto: Loud and Live Entertainment / Cortesía

Fito Paez, el cantante de rock argentino, que hace 30 años marcó un antes y un después tanto en su vida, como en su carrera y en el género, cuando lanzó el álbum ‘El Amor Después del Amor’, decidió festejarlo con quienes lo hicieron el disco más exitoso de la historia: el público.

Con 3 nominaciones en los próximos Latin Grammy, a Mejor Álbum Pop Rock, Años Salvajes; Mejor Canción Rock, por ‘Lo Mejor de Nuestras vidas’; y Mejor Canción Pop por ‘Babel’ con Carlos Vives, comenzó una ambiciosa gira que inició en Sur América, incluido su país natal, Argentina, y que continúa en octubre en Estados Unidos.

“Si no fuera por él no estaría aquí, es uno de los más grandes artistas de todos los tiempos“, le dijo hace poco Paez en entrevista a Tony Dandrades para ‘Primer Impacto’, ¿a quién se refería? a su mentor, maestro y gran amigo Charly García, quien también formó parte del álbum que le da nombre a la gira.

‘El Amor Después del Amor’, no solo marcó un antes y un después en el rock, también llevó a Fito a escribir un libro, lanzar un documental y en unos meses estrenarse su bioserie.

Allí relatará uno de los episodios más duros de su vida personal, cuando asesinaron a su abuela, su tía y la mujer que las cuidaba. “Esas viejas que me criaron con sus tetas, su leche, con su amor, cambiándome los pañales, ese fue un tesoro de amor que fue el arma que me permitió levantarme, después de mucho tiempo, de una violencia para la cual nadie está preparado, para el asesinato de tu familia“, le confesó en esa misma entrevista Fito a Dandrades.

De la mano de DG Experience y Loud And Live, dos de las compañías más importantes de producción de conciertos y armado de giras, Fito Paez se presentará el 6 de octubre en el Hard Rock Live de Orlando, Florida; el 8 de octubre en el James L. Knight Center en Miami, Florida; y el 9 de octubre en el emblemático Radio City Music Hall de New York.

Fito Paez se presentará en Estados Unidos con su nuevo concierto. Foto: Loud and Live Entertainment

Luego, en noviembre Fito estará en Las Vegas, siendo parte de la ceremonia de los Latin Grammy, algo que dice que lo emociona, pero que tampoco lo espera como algo vital en su vida.