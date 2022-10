Rita Ora, la novia de Taika Waititi, muestra su hogar en Londres

La cantante y actriz británica Rita Ora abrió las puertas de su casa en Londres, Inglaterra, a las cámaras de ‘Architectural Digest’ y ofreció a sus seguidores y otros curiosos un recorrido por la vivienda.

Ora ha participado en varias películas exitosas como la trilogía de ‘Cincuenta sombras de Grey’. Como cantante también ha tenido un importante reconocimiento, destacando por ser jurado de The Voice UK, The Voice Australia, The X Factor y The Masked Singer UK.

En paralelo a su exitosa vida profesional, la cantante y actriz mantiene una relación pública con el cineasta y actor Taika Waititi, conocido por la nominada al Oscar ‘Jojo Rabbit’ y ‘Thor: Amor y Trueno’.

Aunque tiene tantos logros, la actriz también tiene un hogar para disfrutar de paz y tranquilidad. La vivienda se encuentra en el barrio Primrose Hill al norte de Londres y fue construida en 1977.

La histórica propiedad perteneció en el pasado a Arthur Rackham, un reconocido ilustrador que realizó Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas, Peter Pan en los jardines de Kensington y otros trabajos.

Aunque la propiedad se encuentra en perfecto estado y luce una decoración muy adecuada a los gusto de la actriz, esta propiedad no puede ser transformada a gran escala.

La puerta principal es de color negro y al abrirla Ora habla inmediatamente de la energía que tiene el lugar, por lo que la considera una especie de santuario rodeado de grandes árboles.

La cocina no es demasiado amplia y llama la atención por no tener isla central, una característica que comparten casi todas las residencias de los famosos. La alacenas son de color marrón, encimeras color blanco y electrodomésticos de alta gama de acero inoxidable.

En su interior también destacan los pisos de madera y otros detalles originales que mantienen la vibra mágica a la que la cantante hace mención.

Al exterior hay áreas verdes con fuentes, terraza, mesas y muchos otros detalles ideales para pasar la tarde al aire libre.

