“Fui a terapia por primera vez tras la remontada del Barça al PSG”: Edinson Cavani revela uno de los momentos más difíciles de su carrera

El delantero uruguayo Edinson Cavani se atrevió a revelar el momento más difícil de su carrera, el cual lo llevó a tener que ir a terapia por primera vez en su vida. Se trata de la icónica y polémica remontada del FC Barcelona al PSG por la Champions League cuyo partido de vuelta terminó 6-1 a favor de los culés.

En una entrevista íntima al medio ‘Relevo’ el actual jugador del Valencia CF, habló de su pasado y presente, revelando el difícil momento que vivió en el PSG con la remontada ante el Barcelona y lo mucho que le afectó ese momento, a tal punto de requerir ayuda profesional.

💬 "La primera vez que fui a terapia fue tras la remontada del Barça al PSG".



Cavani, nuevo fichaje del Valencia, nos recibe para hacer un balance futbolístico y vital, a un mes de su cuarto Mundial.



✍️ @lorenaglez1711



➕ℹ https://t.co/pEoMJwCX6u pic.twitter.com/KxBm8RJ68S — Relevo (@relevo) October 7, 2022

“La primera vez que fui (a terapia) fue tras la remontada del Barça al PSG. Me afectó bastante y hay cosas que te sobrecargan. En cinco minutos cambió todo lo que veníamos haciendo. Es un golpe tan grande que no puedes controlar y que, aunque es fútbol, te toca otras partes de tu persona, con síntomas de ansiedad, sudores fríos, me mareaba durmiéndome y ya tenía miedo de dormirme”, relató Cavani.

“Me preguntaba: ‘¿Tengo un problema en la cabeza?’. Fui al médico del PSG, al que adoro, y me dijo: ‘Lo que te está pasando, le está pasando a muchas personas en distintos ámbitos’. Me di cuenta de que no era un superhéroe”, agregó.

Cavani insta a promover la salud mental en el fútbol

Desde ese momento, el internacional con la selección de Uruguay ha ido frecuentemente a terapia con la intención de poder vivir su vida de una forma más sana, entendiendo que no siempre debe hacerse el fuerte y que no está mal “mostrar debilidad” en algunos momentos.

“He hecho terapia muchos años. Crecimos en una generación con esos padres que te dicen que no hay que llorar, que no puedes aflojar ni expresar las emociones. Como si no pudieras mostrar debilidad, así que te crías con una coraza que te hace pensar que eres más fuerte que todos”, explicó.

“Hay gente muy capaz, pero al final terminan cayendo. No eres un superhéroe, el que puede con todo, ayudas a la familia, marcas cada domingo… Pero, a veces, no nos escuchamos a nosotros mismos. ¿Por qué me pasa esto? Para eso hay personas profesionales”, siguió relatando.

“Mi teoría es que todos necesitamos de todos, la vida es una rueda. Es una mentira eso de luchar por ser siempre el mejor. Siempre habrá alguien por encima de ti, que tiene o sabe más que tú, es más lindo que tú… Pero la salud mental es fundamental y en el fútbol falta”, puntualizó.

Uruguay con ganas de competir en el Mundial Qatar 2022

Por último, el delantero ‘Charrúa’, se tomó el tiempo para hablar de Qatar 2022, que será su último Mundial, y afirmó que el equipo tiene la intención de pelear por la copa puesto que cuenta con jugadores talentosos que está siendo figuras en sus respectivos clubes.

“Siempre hemos sido una selección que ha ido paso a paso. Tenemos una personalidad conservadora y como sabemos lo que cuesta ganar, no lo vamos diciendo. Vamos a darlo todo, estamos en un buen momento, los jugadores están siendo figuras en sus equipos y otros son clave”, indicó.

“La selección ha tenido un cambio en gestión, con un entrenador más joven que quizás tiene otra manera de expresarse con los más jóvenes. No sé si en otro momento hubiera coincidido que todos sus jugadores fueran tan importantes en sus clubes. No quiere decir que juguemos mejor, pero sí que podamos marcar más las diferencias con futbolistas que están preparados mental y físicamente”, sentenció.

Lea también:

– Uruguayo Edinson Cavani reveló el motivo de su fichaje por el Valencia: “Sentí algo especial cuando se habló de venir acá”

– Se encienden las alarmas: Leo Messi se lesiona y será baja con el PSG

– Insólito: Casi dos millones de personas solicitaron la deportación de Haaland ante el Parlamento británico