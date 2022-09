Champions League: hora, fecha y TV de la segunda jornada para Estados Unidos

Esta semana continúa la acción en la fase de grupos de la UEFA Champions League, con partidos de sumo interés. Uno de ellos es el enfrentamiento entre Bayern de Múnich y FC Barcelona en el Allianz Arena, donde Robert Lewandowski tendrá la oportunidad de enfrentar al que era su equipo hasta hace unos meses.

El compromiso entre Rangers y Napoli, previsto para el martes 13 de septiembre, se aplazó un día, en vista de las “fuertes limitaciones policiales y organizativas relacionadas” con los funerales de la reina Isabel II, fallecida el pasado jueves.

También se postergó para el día siguiente el choque de la UEFA Youth League entre los mismos equipos. Como los fanáticos del Napoli no podrán viajar a los dos partidos, como medida de deportividad, los del Rangers tampoco podrán estar en la vuelta.

Las cadenas CBS y TUDN se encargarán de transmitir todos estos encuentros para Estados Unidos. Paramount+, VIX+ y TUDN App lo harán vía streaming. A continuación, este es el calendario de la segunda fecha:

13 de septiembre

Viktoria Plzen vs. Inter de Milán (12:45 ET)

Sporting CP vs. Tottenham Hotspur (12:45 ET)

Liverpool vs. Ajax (15:00 ET)

Porto FC vs. Club Brugge (15:00 ET)

Bayer Leverkusen vs. Atlético de Madrid (15:00 ET)

Bayern de Múnich vs. FC Barcelona (15:00 ET)

Olympique Marsella vs. Eintracht Frankfurt (15:00 ET)

14 de septiembre

AC Milan vs. Dinamo Zagreb (12:45 ET)

Shakhtar Donetsk vs. Celtic FC (12:45 ET)

Chelsea FC vs. RB Salzburgo (15:00 ET)

Real Madrid vs. RB Leipzig (15:00 ET)

Manchester City vs. Dortmund (15:00 ET)

FC Copenhague vs. Sevilla FC (15:00 ET)

Juventus FC vs. SL Benfica (15:00 ET)

Maccabi Haifa vs. París Saint-Germain (15:00 ET)

Rangers FC vs. SC Napoli (15:00 ET)

Time to get hyped for the #UCL



🚨 All the 2022/23 UEFA Champions League fixtures ⬇️https://t.co/NX7aRUeoZR— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 27, 2022

