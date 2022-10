Tachan de “insoportable” a Lucía Méndez tras su participación en ‘Siempre Reinas’

Después de ‘La Casa de los Famosos 2’ y todo el escándalo que se generó alrededor de este reality show, los televidentes no creerían que otro programa le seguiría los pasos y daría tanto de qué hablar hasta que hace unos días se estrenó ‘Siempre Reinas’ en Netflix y el público no está soportando las actitudes de una de sus participantes: Lucía Méndez.

¿Qué fue lo que hizo Lucía Méndez para ganarse varios comentarios negativos tras su participación en este proyecto? Al parecer, el mostrar tal cual es no le ha traído las mejores críticas a la actriz y el público en Internet estalló.

En ‘Siempre Reinas’, un reality de seis episodios, Lucía Méndez se embarca en una aventura junto a otras tres personalidades del medio artístico: Sylvia Pasquel, Laura Zapata y Lorena Herrera.

Hasta ahí no hay nada controversial y todos esperarían que este show mostrara la grandeza de sus trayectorias, pero un fragmento que ha circulado en la web en el que enfatizan una discusión de Lucía Méndez haciendo menos la carrera de sus demás compañeras, deja en evidencia su lado oscuro, “prepotencia” y “soberbia”, según señalan los cibernautas.

Lo anterior se habría suscitado tras la grabación de una canción en la que Lucía, Lorena, Laura y Sylvia participarían; sin embargo, Méndez destaca que no le gusta el ritmo y debían adaptarse a su tono de voz.

Luego se armó el intercambio de palabras entre Lucía y Laura Zapata por saber quién tenía la mejor carrera musical, pero parece que nadie le pudo ganar a Méndez.

Como si eso no fuera suficiente, al público no se le escaparon los detalles que la misma actriz de telenovelas compartió en sus redes sociales, donde se puede ver que durante las grabaciones de ‘Siempre Reinas’ pedía la mejor atención y la mejor iluminación para verse siempre perfecta frente a las cámaras. View this post on Instagram A post shared by Lucía Méndez (@luciamendezof)

Esto orilló a que quienes ya vieron cada capítulo del reality se llevaran un mal sabor de boca con esas actitudes de Lucía Méndez y expresaran que es “insoportable” y “soberbia”. wey Lucia Mendez es insoportableeeeee— evelYnG🦄 (@evelyngzerimar) October 5, 2022 Que patetica se ve Lucia mendez exigiendo segun a su carrera😒

Que doña tan castrosa!! @foreverQueens— AraB Rod (@arab_rod) October 5, 2022 Ver #siemprereynas hizo ver lo egocéntrica que es lucía Mendez 🤠🤙🏼— Noemii ⚡ (@Ynoemiii_) October 5, 2022 A Lucia Méndez hay que darle la definición de “Humildad” “Sencillez” porque la que ella tiene están un poco mucho erróneas— Karla AC (@_Karla_AC) October 5, 2022

