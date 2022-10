Mets responden liderados por Jacob deGrom y este domingo hay partido decisivo contra los Padres en Nueva York

Francisco Lindor y Pete Alonso batearon jonrones y Jeff McNeil produjo dos carreras para apoyar el estelar pitcheo de Jacob deGrom, ayudando a que la temporada de los Mets de Nueva York continúe.

Los Mets derrotaron a los Padres de San Diego 7-3 en el segundo partido de la serie de comodines al mejor de tres. Todo se definirá la noche de este domingo en Queens. El ganador viajará enseguida a Los Ángeles para enfrentarse a los Dodgers a partir del martes en la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Jacob deGrom, lanzando posiblemente su último partido como miembro de los Mets, tuvo una labor excelente de 6 entradas con 5 hits, 2 carreras, 8 ponches y 2 bases por bolas.

Aunque el dos veces ganador del trofeo Cy Young permitió que los Padres empataran el marcador en dos ocasiones, no perdió la compostura y se fajó en la loma ante una alineación peligrosa. Por ejemplo, en la quinta entrada con corredores en las esquinas y un out, el espigado lanzador derecho ponchó a Manny Machado y Josh Bell, dos toleteros que un día antes se volaron la barda contra Max Scherzer en un triunfo de San Diego.

Con la pizarra 2-2 en el cierre del quinto episodio, el jonronero Pete Alonso se voló la barda del izquierdo contra el pitcher relevista Nick Martínez, dándole a Nueva York una ventaja que ya no perdería.

Los Mets luego fabricaron un rally de cuatro carreras en la séptima entrada gracias a una serie de turnos al bate muy profesionales que agotaron al pitcher cubano Adrián Morejón. Luego, con las bases llenas, McNeil dio doblete al derecho para impulsar dos anotaciones, Eduardo Escobar siguió con sencillo productor y Daniel Vogelbach agregó otra carrera en elevado de sacrificio para poner el 7-2. McHits #Postseason edition. #TheseMets pic.twitter.com/Zd5FjRO8iA— New York Mets (@Mets) October 9, 2022

El taponero estrella de los Mets, el boricua Edwin Díaz, lanzó 1.2 innings. Extrañamente ingresó en el séptimo inning y realizó 28 lanzamientos. San Diego llenó las bases y anotó una carrera en la novena, pero el boricua Seth Lugo dominó a Bell para el out 27.

