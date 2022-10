Familias neoyorquinas de recursos bajos y medios pronto tendrán acceso a planes de cuidado infantil gratis y baratos

María Guadrón lleva varios años viviendo en la Gran Manzana desde que le dijo “adiós” a su pueblo natal en El Salvador, y aunque se vino con la idea de tener un futuro mejor, confiesa que levantar a sus dos hijas: una de 13 años y otra de 2 años, le ha significado todo un reto, especialmente porque en Nueva York nunca ha contado con guarderías o programas de cuidado infantil gratis o de bajo costo que le permitieran trabajar y poder pagar por esos servicios.

Con voz timida, la madre de familia asegura que sacar adelante a su niña mayor le representó todo un malabar, que no le permitió poder ahorrar, pues el dinero que ganaba se le iba entre la comida y el pago de guarderías, por lo que ahora con su niña menor, tras hacer las matemáticas, tomó la dura decisión de dejar de trabajar para poder cuidarla ella misma.

“Con la más grande me costó bastante encontrar quién me la cuidara, y con la menorcita, no tuve otra opción que retirarme de mi trabajo en limpieza, porque a veces hasta me llegaron a cobrar $100 para que me la cuidaran un día o una noche. Yo no tengo dinero para poder pagar eso”, aseguró la centroamericana en una manifestación en la sede de la Alcaldía de la Ciudad, donde se declaró muy emocionada al saber que ese dolor de cabeza pronto terminará.

Y es que el Concejo Municipal de Nueva York, (por primera vez en la historia con amplia mayoría femenina), se prepara para aprobar un paquete de leyes, que buscan otorgar el derecho universal a que todos los niños de la Gran Manzana tengan acceso a servicios de cuidado infantil y guarderías gratis o a bajo costo. A diferencia del Estado, que aprobó un proyecto similar que excluyó a los niños indocumentados, las iniciativas legislativas de la Ciudad incluirán a todos los menores, con o sin papeles migratorios.

Así lo manifestó este miércoles la concejal Julie Menin, promotora de las nuevas leyes, conocidas como “Universal Childcare”, quien acompañada de varios miembros del Concejo Municipal, madres de familia y líderes comunitarios, anunció que las nuevas normas pronto verán la luz, y espera que se ultimen los detalles para comenzar su implementación lo más pronto posible, con el aval del alcalde, Eric Adams.

La líder política destacó que la pandemia del COVID-19 sacó a la luz la falta de acceso de familias pobres a programas de cuidado infantil, al igual que el hecho de que los proveedores de cuidado infantil no tienen los fondos para pagar adecuadamente a sus trabajadores, y que la oferta de programas ha sido insuficiente.

“El cuidado infantil universal tiene tremendos beneficios para nuestra fuerza laboral, madres, padres, cuidadores, empresas y nuestra Ciudad en general. Devuelve la opción de estar en la fuerza laboral a los padres, cuidadores y, posteriormente, evita que los hogares pierdan flujos de ingresos y enfrenten dificultades para cubrir los gastos de vivienda u otros”, dijo Menin. “El cuidado de niños es una necesidad básica que la mayoría de los neoyorquinos tendrá que considerar durante su vida, y el costo no debería ser prohibitivo… La ciudad de Nueva York está sentando un precedente en todo el país de que el cuidado infantil para todos se puede lograr”.

Con el paquete de leyes nuevas se busca sentar las bases para que todas las familias neoyorquinas tengan acceso al cuidado de sus niños, independientemente de sus ingresos, limitaciones geográficas o el estatus laboral o migratorio.

El Defensor del Pueblo, Jumaane Williams, aplaudió la manera en que el Concejo Municipal impulsó el plan de cuidado infantil como una prioridad, y destacó que se trata de un derecho que ayuda a que en los cinco condados haya más equidad y justicia.

“Estoy orgulloso de que este Concejo, de mayoría femenina impulse los asuntos importantes para nuestras comunidades y que la Ciudad le de a las familias esta opción, pues hay familias que ganan $30,000 o $40,000 al año y no tienen la manera de pagar servicios de cuidado infantil que pueden costar unos $20,000 al año por cada niño”, dijo Williams. “Los servicios de cuidado infantil son algo escencial, no se trata de un lujo”.

La presidenta del Concejo Municipal, Adrienne Adams, se sumó al mensaje de satisfacción y mencionó que las nuevas leyes sobre cuidado infantil son un testimonio más de que las mujeres lideran bien en la búsqueda de soluciones.

“No fue fácil darle la vuelta a la tarjeta, pero es histórico ver que tenemos un paquete de cuidado infantil para todos como parte del legado que está dejando este Concejo Municipal de mayoría femenina para que sigamos siendo un modelo a nvel nacional sobre lo que es la inclusión”, comentó la jefe del órgano legislativo.

Las nuevas iniciativas buscan entre otras cosas, establecer de una Junta Asesora de Cuidado Infantil permanente con poder para hacer recomendaciones sobre legislación, regulación, políticas, procedimientos e iniciativas para hacer que el cuidado infantil sea más asequible y avanzar en un plan de cinco años para implementar el cuidado infantil universal.

Asimismo, se requeriría la elebaoración de estudios e informes para el Alcalde y el Concejo Municipal sobre cómo mejorar y abordar los problemas que enfrentan los proveedores de cuidado infantil y los subsidios a las familias cuyos ingresos equivalen hasta el 400% de las pautas federales de pobreza ($111,000 para una familia de cuatro).

Las piezas de ley señalan que inicalmente se establecerá un programa piloto de subvenciones para el cuidado de los niños y organizaciones comunitarias, que comenzará en 2023, para ayudar a aquellos proveedores de cuidado infantil que estén enfrentando problemas de cierre. Un total de 1,400 ya se han perdido.

Jennifer March, directora ejecutiva del Comité de Ciudadanos por la Infancia de Nueva York, aplaudió que se esté prestando atención a mejorar el acceso a la información, los subsidios y los servicios de cuidado infantil, que señalan otros apartes de las leyes, que crearán sitios webs con información relacionada con los centros de cuidado infantil disponibles, al igual que la ampliación de espacios y construcción de nuevas guarderías.

“Para proteger y ampliar aún más el acceso al cuidado infantil, la ciudad también debe garantizar que el reembolso a los proveedores sea oportuno, de modo que la fuerza laboral sea estable y los servicios se puedan ofrecer y ampliar sin interrupciones”, dijo la activista.

Marilyn Mendoza y su hijito Nicolas, de 1 año y medio

Leslie Abbey, directora ejecutiva de la organización Hot Bread Kitchen, mencionó que las leyes impulsadas priorizan a las familias de la Ciudad de Nueva York con este paso.

“El cuidado de niños siempre ha sido el mayor desafío para las mujeres en los programas de Hot Bread Kitchen, que aprovechan la industria alimentaria como catalizador de la economía, movilidad y proporcionar un camino directo a la fuerza laboral”, dijo la ejecutiva. “Con la falta de opciones asequibles de cuidado infantil disponibles, menos padres han podido iniciar su viaje hacia la movilidad económica. El cuidado infantil universal es necesario para una ciudad de Nueva York más equitativa, donde los cuidadores puedan participar plenamente en sociedad y construir una base sólida para la próxima generación”.

Jonathan Bowles, director ejecutivo de la organización Center for an Urban Future, calificó las leyes de cuidado infantil como pasos importantes para garantizar que todos los neoyorquinos puedan acceder a servicios que puedan pagar, y así los padres de familia puedan seguir avanzando hacia el éxito económico y educativo.

“Al tomar medidas ahora, muchos más padres y cuidadores de la ciudad de Nueva York obtendrán el apoyo crucial necesario para obtener y mantener un trabajo, inscribirse en carreras capacitación y cursos universitarios, iniciar una empresa empresarial o simplemente invertir en ellos mismos”, advirtió Bowles.

Marilyn Mendoza, madre primeriza de un niño de 1 año y medio, llamado Nicolás, se mostró confiada en que las nuevas leyes pronto comiencen a implementarse, pero hizo un llamado a la Ciudad a que en los servicios de cuidado que se ofrezcan incluyan planes que tengan guarderías 24 horas, pues mencionó que muchas mamás, mayormente inmigrantes, trabajan horarios extendidos y en turnos de noche.

“Espero que no dejen ese punto por fuera, pues es vital para nuestras comunidades que se creen opciones para personas que trabajanos en horarios largos, o en turnos nocturnos, como personal de limpieza”, agregó la joven mexicana.

El Concejo Municipal mencionó que estimaciones de la Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York indican que los padres de familia que se retiran de sus trabajos o carreras por la falta de acceso al cuidado infantil le cuestan a la Ciudad $2.2 mil millones por año en ingresos fiscales.

Asimismo, destacaron que un estudio de la Universidad de Columbia del 2022, indica que el acceso al cuidado infantil en la Gran Manzana sigue siendo una preocupación para el 36% de los padres que tienen dificultades para encontrar cuidado infantil para sus hijos, siendo familias de El Bronx las que enfrentan mayores problemáticas, con 60% que reportaron dificultades, al igual que padres hispanos, negros y asiáticos, quienes afirman tener más espinozo el camino.

Un informe de Contralor de la Ciudad de Nueva York calculó que los costos promedio de cuidado infantil para bebés de 0 a 18 meses, es más de $21,000 por año y para niños pequeños es más de $16,000 por año.

La votación sobre los planes de cuidado infantil para todos en la Gran Manzana se dan justo cuando el alcalde Adams anunció que más de 36,000 familias de la ciudad pueden solicitar ahora servicios de cuidado infantil a bajo costo, tras eliminarse la lista de espera de vales que estaba atrasada.

El mandatario aseguró que a partir de la próxima semana, las familias de bajos ingresos podrán ya solicitar vales para el cuidado de niños.

“A principios de este año, anunciamos nuestro plan histórico centrado en brindar un mayor acceso al cuidado infantil y la educación temprana como una inversión en el futuro de nuestros niños, el futuro de las familias trabajadoras y el futuro de nuestra ciudad. Hoy, estamos encantados de anunciar que hemos eliminado por completo la lista de espera de cupones de cuidado infantil, invitando a las familias de 36,000 niños a solicitar cuidado infantil económico y de alta calidad en nuestra ciudad”, aseguró el mandatario local. “Al aumentar el acceso al cuidado infantil para miles de niños en los cinco condados, ningún padre tendrá que volver a tomar esa difícil decisión entre el cuidado infantil y el crecimiento profesional”.

