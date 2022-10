Lili Estefan posa de espaldas para presumir su retaguardia en un ajustado vestido tipo corsé

Varias fotos de Lili Estefan para la revista Ritmo Social han causado sensación en el Instagram de la presentadora de televisión de origen cubano por el derroche de sensualidad en estas imágenes a blanco y negro.

La conductora de ‘El Gordo y La Flaca’ en una de las fotos sale posando frente al espejo, mirando a la cámara a través del cristal. Su figura de espaldas, en un ajustado traje que resalta todas sus curvas, destacan en esta fotografía.

En otras dos fotos aparece posando de frente con una gran sonrisa en su rostro, mientras que en otra aparece con el semblante un poco más serio, sentada en un sillón. “A donde quiera que vayas lleva tu alegría, optimismo y amor”, dijo Lili Etsefan para acompañar estas imágenes que van revelando el trabajo que viene haciendo junto a Ritmo Social.

“Lili nos has dejado sin palabras! Tus fotos no solo son hermosas por la técnica con las que fueron tomadas si no porque captan perfectamente tu esencia. Tu sonríes con el alma aunque haya veces que estas pasando cosas duras. In love with your pictures beautiful, gorgeous woman!”, le dijo uno de sus seguidores tras ver estas fotos.

La presentadora es la portada de esta revista en su edición especial y aparece con un vestido rosa, de gran falda y escote, que ya presumió en su cuenta de Instagram, generando suspiros en sus seguidores.

“Ese color, ese vestido te queda espectacular”, “Siempre tan hermosa amiga querida, brillas con luz propia”, “Queen ! El vestido maravilloso”, “Hermosa te ves con ese vestido Lili, y el color wow” y “Lili está bello ese color, te queda bien”, le dijeron en ese momento.

