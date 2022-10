Lo que más le preocupa a Carlo Ancelotti previo al Clásico Madrid vs Barcelona: “Ellos solo han empatado un partido en Liga y están en buena dinámica”

Durante la rueda de prensa oficial previo al Clásico que disputarán Real Madrid y Barcelona en el Santiago Bernabéu, el técnico del conjunto merengue Carlo Ancelotti ofreció sus impresiones de cara al partido, mostrando preocupación ante la solidez que han demostrado los culés en La Liga.

Al ser consultado sobre lo que más le preocupa del FC Barcelona, Ancelotti señaló: “Solo han empatado un partido de Liga y están en una buena dinámica en el campeonato. Ha tenido algunos problemas en la Champions League que pueden pasar en esa competición, pero en Liga han sido espectaculares”.

Con estas palabras, el técnico italiano también ha dejado un lado el traspié del FC Barcelona esta semana en Copa de Europa, luego de quedar prácticamente condenado en puesto de Europa League en la fase de grupos de Champions al empatar a 3 goles con el Inter de Milan.

El estado de Antonio Rüdiger y Thibaut Courtois

Ayer se pudo confirmar que el arquero titular del equipo Thibaut Courtois será baja para el Clásico por lo cual, Ancelotti habló un poco sobre la actualidad del belga, enfatizando que se encuentra bien pero que ha entrenado muy poco. “Vamos a ver para el partido siguiente, pero ya le falta solo entrenar”, dijo.

A principios de semana se encendieron las alarmas en Madrid debido a que Rüdiger sufrió un fuerte golpe que le ocasionó sangramiento al impactar con el portero del Shakhtar Donetsk, tras cabecear el balón de la última jugada del partido que desembocaría en gol para los merengues y por consiguiente, el empate a 1 y la clasificación a octavos de final.

🚨¡RÜDIGER, CON MÁSCARA!🚨



⚪️El Real Madrid se ejercita por última vez antes del Clásico. pic.twitter.com/b7LnTrSGgO — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 15, 2022

Por lo antes expuesto, el DT aclaró el estado del jugador: “Está bien, no tiene molestias, está cómodo, guerrero, y con mucha ilusión”.

El técnico, también aprovechó para comentar que ha visto mucho mejor a Benzema, quien también viene de una lesión.

Real Madrid y Barcelona se enfrentarán este domingo 16 de octubre por la 9° jornada de La Liga de España. El partido se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu a las 11:15 am Este/ 10:15 am Centro / 8:15 am Pacífico.

