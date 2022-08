Pablo Montero asegura que no agredió físicamente a reportera de ‘Ventaneando’

El cantante Pablo Montero desde el pasado domingo se encuentra protagonizando un nuevo escándalo que se viralizó en las redes sociales, y es por el comportamiento que tuvo con una periodista que quiso preguntarle sobre el tema del alcoholismo.

La reportera le consultó: “¿Si vas a ingresar a uno?“, y el también actor le dijo: “No entiendo tu pregunta… o sea, ¿yo dije eso?”, además de haberse escuchado un poco molesto.

@PabloMOficial estalla contra reportera de @VentaneandoUno ante la preguntas hechas esta noche en saltillo y le rompe su equipo de trabajo. Pablo Montero siendo Pablo Montero. #pablomontero pic.twitter.com/h2NjJnBbhf — AperezColungaa (@AperezColungaa) August 7, 2022

A su vez, el intérprete de ‘Vuelve junto a mí’ en medio de tantos comentarios en su contra se pronunció para dar su punto de vista sobre lo que ocurrió, y es que además destacó que siempre la trató de muy buena manera.

“Contra una mujer nunca he tenido un problema de ese tipo. En este caso, yo la traté con amabilidad y respeto, además de que ya se había acabado la rueda de prensa y me estaba tomando fotos y esta persona estaba insistiendo en hacer preguntas”, reveló en exclusiva para TV Notas.

Explicó que la periodista estaba intentando darle la vuelta a sus palabras para conseguir lo que sería una noticia amarillista. Sin embargo, explicó que bajo ningún concepto le llegó a propinar un golpe tal y como reseñaron algunos medios de comunicación.

“Obviamente esta persona su intención era buscar la nota amarilla. Tal y como se ve en el video, yo estuve amable hasta el final, y sí, me molesté porque la traté bien y le pedí el favor que ya había terminado la rueda de prensa. Y después pasó lo que vieron en el video. Pero jamás hubo una agresión física de mi parte hacia la reportera. Yo nunca la golpeé“, manifestó. View this post on Instagram A post shared by Pablo Montero (@pablomoficial)

El actor mexicano detalló que en su casa le enseñaron lo que es el valor por respetar a una mujer, y que además ha evitado que una circunstancia de ese tipo se llegara a presentar.

“Siempre he cuidado estas situaciones porque mi educación ha sido respetar a la mujer. En esta situación, lo que se ve en el video es que se cae el micrófono prendido, después yo me tuve que ir y (los de) seguridad se encargaron de sacarlos”, dijo.

Montero dejó claro que en esta etapa de su vida se encuentra enfocado en otras prioridades: “Yo estoy concentrado en mis horas y mi concierto dando el 100 y tengo la conciencia tranquila“.

