Wanda Nara es cuestionada por la carrera de Mauro Icardi y no se calló al respecto

Wanda Nara ha tenido un gran éxito en su carrera como empresaria, pero también ha visto como su imagen ha permanecido en los medios internacionales debido a sus innumerables conflictos con su esposo, Mauro Icardi. Algo que ha dejado mal parado al atacante que ahora milita en el Galatasaray, después de salir cedido por el Paris Saint-Germain.

No obstante, en esta oportunidad, la empresaria y agente del argentino; ha querido dejar claro que para ella, siempre ha sido fundamental hacer bien su trabajo de agente más allá de que se le ha cuestionado sus labores sobre el futuro de Icardi en el fútbol del viejo continente.

“Soy la única. A veces hay intermediarios, pero en el pase a Turquía fui la única representante. Pueden decir lo que quieran, pero mi facturación en Europa es por representación”, comentó Wanda Nara en una charla que salió en Implacables, en Canal Nueve.

Es importante resaltar que, Icardi salió del Paris Saint-Germain después de no tener cavidad debido a la presencia de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Lionel Messi; siendo el Galatasaray el único club que le abrió las puertas para retomar su camino en Europa.

“Él estaba en una situación que quería irse a otro equipo para tener una experiencia nueva, para encontrar otro lugar para jugar y creo que no hay mucha diferencia del club en el que venía y al que está ahora”, continuó la argentina.

Aún así, a Wanda Nara no han parado de llegarle mensajes o criticas sobre como lleva el futuro del padre de sus hijos que en los últimos meses solamente se ha centrado en su vida personal y de no recuperar su buen estado en el engramado.

“Lo único que me falta es ponerme los botines y entrar a la cancha. Mi rol es encontrarte el mejor contrato que puedas tener y creo que hoy Mauro tiene un contrato que no tienen más de la mitad de los jugadores de la Selección Argentina. Repito,creo que puede ser el goleador de antes. Depende de él, yo me ocupo de los papeles, falta que me meta a jugar yo”, finalizó la empresaria.

De esta manera, ambas celebridades siguen estando en el ojo de la prensa y a pesar de que se alejaron de la vida de Paris, no ha pasado desapercibido sus inconvenientes a diario. Tanto del lado del futbolista, como el de la empresaria.

Lee También:

El PSG fijó precio de venta de Mauro Icardi y Wanda Nara ya negocia con dos equipos

Mauro Icardi cobrará en el Galatasaray la mitad de lo que percibía con el Paris Saint-Germain

Mauro Icardi y Juan Mata son los últimos refuerzos del proyecto espectacular del Galatasaray [Video