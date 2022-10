Noelia pierde su cuenta de Instagram con más de tres millones de seguidores

Noelia tenía en su cuenta de Instagram oficial y verificada más de tres millones de seguidores, pero por alguna razón esta fue inhabilitada y la puertorriqueña ha tenido que empezar desde cero con una nueva cuenta en dicha plataforma.

Vale añadir que el contenido de su nueva página no ha cambiado, sigue siendo el mismo y éste no ha sido censurado, situación que genera más incertidumbre, ya que pareciera que Noelia en si no ha violado ninguna norma establecida por Instagram.

La intérprete de “Tú” se encuentra en esta red social bajo el nombre de: Noelia Nueva Cuenta Official /Temporal. Ahí, además explica lo siguiente: “Cuenta anterior borrada con 3.3M. Ahora me encuentras en mi cuenta de Celebriffy, ahi estará todo mi contenido http://www.celebriffy.com Es Gratis”.

Con el siguiente video te demostramos, además, que Noelia no ha cambiado ni su estilo y mucho menos su contenido. Pero la cantante aún no ha revelado las razones por las cuales su cuenta podría haber sido censurada, cerrada o reportada.

Natalia Alcocer también perdió sus cuentas

Otra famosa celebridad que ha visto cómo su cuenta oficial de Instagram desaparecía es la mismísima Natalia Alcocer, ex integrante de La Casa de los Famosos 2, quien después de un altercado público en las redes sociales contra Rafael Nieves, Julia Gama, Brenda Zambrano y Daniella Navarro parece haber perdido su cuenta.

Natalia había logrado abrir una nueva cuenta en Instagram, pero ésta parece que también fue tumbada y ahora sus fans sólo pueden ver su contenido a través de Facebook. En Instagram ya sólo se puede acceder al contenido compartido por las cuentas de fans de “la vikinga”. View this post on Instagram A post shared by @nataliaalcocermx

Aquí el video en el que Natalia habla de cómo le cerraron su nueva cuenta, y aunque presenta su nueva cuenta, esta tampoco está disponible en la red. View this post on Instagram A post shared by @nataliaalcocermx

