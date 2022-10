Sin su minúscula tanguita de hilo dental, el cambio de Alexa Dellanos

Alexa Dellanos ha sido durante años una de las modelos más sensuales y eróticas de Instagram. En esta plataforma la hija de Myrka Dellanos se dio a conocer gracias a su exuberante belleza, a sus poses con bikinis diminutos y lencería transparente. En la actualidad esto ha cambiado de manera sutil.

Las últimas publicaciones de Alexa Dellanos son más sugerentes y menos reveladoras. En primer lugar dejó de ser rubia para convertirse en una bella mujer morena. Y su vestimenta, por otra parte, es menos reveladora.

La última tanguita de Alexa en Instagram corresponde al 25 de septiembre, en donde aparece luciendo un bodysuit de satén en verde con tremenda tanguita, la cual deja a la vista al posar de espaldas para la segunda fotografía.

Parece que de alguna manera, Alexa Dellanos está viviendo un cambio de imagen. Y es que en el pasado las publicaciones en bikinis y lencería aparecían diariamente, hoy este hecho ha cambiado de manera radical. La joven no sólo está explotando su vena creativa, ella también está convirtiéndose en toda una empresaria con su línea de ropa.

Muchos creen que este cambio se ha dado a raíz de la nueva etapa creativa que vive. Hace un par de semanas su mamá, Myrlka Dellanos, reveló que Alexa está escribiendo un libro y ésta agregó que también está trabajando en producir música.

“Yo he aprendido perseverancia, yo he aprendido que ella hace muchas cosas que tal vez no quiera hacer porque sabe y se sacrifica para llegar a la meta”. contó Myrka en la alfombra roja de los Premios Billboard a la música latina en conversación con Mezcalent.

También agregó: “Ahora ha estado trabajando 24/7 lanzando su línea de ropa. Ella no les contó, pero acaba de llegar de Los Ángeles, al mismo tiempo está escribiendo, ella es una escritora realmente excelente, tiene un talento innato desde pequeñita, y ahora está empezando eso, escribiendo un libro que ya nos mostró cuando estuvimos en Londres”.

