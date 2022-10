¿Gerard Piqué llevará a Shakira en la camiseta del Barcelona?

Unir el fútbol con la música, para así conectar con nuevas audiencias, es uno de los objetivos del acuerdo entre el FC Barcelona y Spotify, la compañía de suscripción de audio en streaming más popular del mundo.

Una muestra de esto es que, durante el clásico del fin de semana contra el Real Madrid, el club llevó en el frontal de la camiseta a Drake, al convertirse en el primer artista en alcanzar los 50,000 millones de reproducciones en la plataforma.

En este sentido, se ha comenzado a plantear la posibilidad de que aparezca el nombre de otros artistas en la playera del conjunto azulgrana, como The Weeknd, Justin Bieber y hasta Shakira, expareja de Gerard Piqué.

Shakira sería la segunda artista en aparecer en la camiseta del Barcelona como parte del acuerdo que tiene el club con Spotify.



Un mal día para ser Piqué. pic.twitter.com/ZRhaSdNvDk — Indie 505 (@Indie5051) October 19, 2022

De hecho, en las redes sociales ha circulado con fuerza el rumor de que, próximamente, el Barca podría llevar a la artista colombiana en su elástica. Esto, por motivo del lanzamiento de Monotonía, el último éxito de Shakira en colaboración con Ozuna.

No obstante, de acuerdo con Mon Sport, se trata de una información falsa. “El Barça lucirá logotipos de más cantantes durante la temporada, pero el de Shakira no estará en ningún momento. Esto no será una realidad ahora, pero tampoco en un futuro”, reseña el portal catalán.

Ver a Piqué con el logotipo de su expareja en la camiseta del Barça habría sido una imagen que, sin dudas, daría la vuelta al mundo. Sin embargo, la posición del club es rotunda: No veremos ni a Piqué, ni a ningún otro jugador del Barça con el logotipo de Shakira en la camiseta”. Mon Esport

🔴 ÚLTIMA HORA | La veritat sobre la samarreta del Barça amb el logo de Shakira



✏️​ Informa @JoanPolAlcarazR https://t.co/giUutnKTBE— Món Esport (@elMonEsport) October 20, 2022

