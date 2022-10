Anticipan que TikTok tendrá un 2023 explosivo: en el segundo trimestre de este año las marcas gastaron 231% más en publicidad

Mientras muchas empresas están preocupadas por los efectos de una recesión en puerta, TikTok vislumbra un panorama muy diferente. Los anunciantes y las agencias se están dando cuenta del enorme potencial de marketing de TikTok justo cuando la red social de más rápido crecimiento del mundo fue clasificada como la plataforma más valiosa para las marcas directas al consumidor (DTC por sus siglas en inglés).

De acuerdo con información reciente, la aplicación para compartir videos de formato corto supera a las 5 grandes redes sociales (YouTube, Twitter, SnapChat, Instagram y Facebook) en términos de crecimiento y retorno de la inversión.

“TikTok ya no es el canal para los desafíos de baile de los adolescentes, como la gente tiende a creer”, dice Vladimir Be?ti?, director ejecutivo y fundador de Zaza Digital, una agencia de publicidad que utiliza TikTok. “Se ha convertido en el canal de publicidad más poderoso debido a su crecimiento explosivo de usuarios y altos niveles de gasto y participación de los consumidores“.

La aplicación acumuló más de $3,700 millones en gastos de consumo de por vida hasta el primer trimestre de 2022 y es la aplicación móvil con mayor recaudación por cuarto trimestre consecutivo a partir del tercer trimestre de 2022.

Statista reporta que TikTok generó $4,000 millones de dólares en ingresos publicitarios en 2021, una cifra que se espera que se duplique en 2024 y se triplique para 2026.

Los usuarios de la plataforma dedican una media de 45.8 minutos al día a la aplicación, lo que la coloca por delante de YouTube, Twitter, SnapChat, Instagram y Facebook.

“La conclusión es que las empresas de DTC de comercio electrónico ya no pueden permitirse ignorar TikTok”, dice Vladimir Be?ti?. “No digo que Facebook, Instagram o YouTube no funcionen, pero TikTok está mucho menos concurrido, lo que significa que puede crear una mayor conciencia de marca y generar más ingresos con menos presupuesto”.

Según Insider, las marcas D2C gastaron un 231% más en publicidad de TikTok en el segundo trimestre de este año en comparación con el mismo período del año pasado.

Por otra parte, la publicidad en TikTok es menos cara que la de otras plataformas, con un costo por cada mil impresiones (CPM) de $6 frente a $12.57 para los anuncios de Facebook.

Vladimir Be?ti? dice que el mantra en TikTok no es hacer anuncios sino “TikToks”: ?Para tener éxito en TikTok, los anunciantes y las agencias deben trabajar en estrecha colaboración con los creadores de TikTok para producir contenido de video sin procesar que luego puedan adaptar a múltiples variaciones de anuncios? Escribimos el guión, encontramos a los creadores adecuados con los que trabajar y realizamos la posproducción para entregar videos muy atractivos que obligan a los espectadores a dejar de desplazarse, visitar su sitio web y convertir?.

