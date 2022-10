Shakira atraviesa otra compleja situación emocional y envía un mensaje esperanzador

La cantante Shakira en los últimos meses ha venido atravesando momentos difíciles, y por ser una figura pública ha sido completamente imposible que pueda llevarlos de una manera discreta empezando por la situación que vive con Gerard Piqué, con quien tuvo dos hijos y ahora se encuentran debatiendo el tema legal de la custodia.

La colombiana también tiene otras preocupaciones que la han estado afectando y una de ellas ha sido la presunta evasión fiscal en España, y es que la pena para pagar de lo que se le acusa sería de ocho años y dos meses. Sin embargo, el hecho aún no sido determinado por las autoridades.

Su padre luego de haberse caído dos veces desde el pasado mes de junio hasta la fecha, ha vuelto a un centro de salud ubicado en España, así lo han reseñado varios medios de la nación, y además ha sido vista fuera de las instalaciones. Por ello, en medio de lo complicado que se ven las cosas, la intérprete de ‘Monotonía’ quiso enviar un mensaje a sus más de 76 millones de seguidores de Instagram.

Tras la receptividad que ha tenido el tema musical que canta con Ozuna, ‘Shak’ a través de su cuenta personal de la camarita le envió un mensaje a YouTube, pues escribió: “Gracias por todo el amor”. Sin embargo, no fue lo único porque agregó: “Nueva York y Los Ángeles, no puedo esperar más a verles“.

A su vez, los comentarios no se hicieron esperar y algunos mencionaron el hecho que le gustaría verla dando una gira por diversos países, aunque hasta la fecha no se ha rumorado nada sobre la posibilidad. Además, también hubo algunos comentarios que la criticaron por su nueva canción, así como dijeron que no les gustó.

“Podrían poner un anuncio en el Camp Nou, digo yo”, “La reina Latina rompiendo estereotipo”, “No me gustó, te felicito está mejor”, “Muchas felicidades por el éxito de tu nuevo sencillo”, “Todos a Spotify”, “Solo regresa a ti lo que realmente mereces”, “Reina, eres grande y te mereces todo el amor y el apoyo del mundo entero”, “Eres la mejor”, “Felicidades, te mereces todo lo bueno que te está pasando”, “Sos tan genial”, “Quiero una gira”, fueron algunas de las expresiones que se generaron.

