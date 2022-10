Clara Chía Martí “no se encuentra con fuerza” para ir a trabajar a la empresa de Piqué tras el estreno de ‘Monotonía’ de Shakira

La separación entre Shakira y Gerard Piqué ha sido una de las más controversiales en lo que va de año, y es que cuando todo se comienza a ver tranquilo para ambos, pues vuelve a relucir algún detalle negativo que los involucra. Recordando que el futbolista ya hizo público que comparte su vida sentimental con Clara Chía Martí, de quien se dijo desde un inicio que trabajaba en una de las empresas de él.

El pasado 19 de octubre fue el estreno de la canción ‘Monotonía’, interpretada por la colombiana y Ozuna, lo que dejaría en evidencia parte de lo que fue lo último que venía reflejando su relación con el padre de sus hijos. A través de sus redes sociales fue compartiendo estrofas de lo que iba a ser. Por ello, en pocos días ya superó las 51 millones de reproducciones.

Sin embargo, no todo habría sido para hablar del jugador del FC Barcelona, y es que Chía Martí no se sentiría cómoda como para seguir asistiendo a la oficina y laborar en la empresa de su novio. Aparentemente estaría un tanto afectada por verse envuelta en esta nueva polémica que la involucra.

“De repente ya no eras el mismo. Me dejaste por tu narcisismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos. Tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud. Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú. Estaba corriendo por alguien que por mí ni estaba caminando. Este amor no ha muerto, pero está delirando. Ya de lo que había ya no hay na'”, señala parte de la letra del tema musical.

Jordi Martín es un paparazzi que desde el inicio se ha encargado de darle seguimiento a todo lo que ha sucedido después de esta separación anunciada el pasado mes de junio. A su vez, aprovechó para mencionar que una fuente cercana a él le contó que ya no iría a la empresa y prefiere asistir con sus responsabilidades desde su domicilio.

“Me cuentan que ya ni siquiera va a trabajar a la sede de Kosmos… que teletrabaja desde casa, no se encuentra con fuerza”, manifestó.

Aparentemente Clara podría sentirse muy impactada por todo lo que se encuentra atravesando ella y su pareja sentimental, pues las críticas para ambos han incrementado tras el lanzamiento de la nueva canción.

