¡De terror! Así es cómo se ve la cara de una hormiga muy de cerca

Uno de los insectos con los que nos topamos a diario y que, literalmente, sufren todas las inclemencias, tanto naturales como humanas, son las hormigas, las cuales son indispensables en nuestra cadena de vida.

La gran mayoría de las hormigas son diminutas e inofensivas, a tal grado que nos es imposible distinguir todas sus peculiaridades físicas a simple vista, lo cual hace que, quizá, muy pocos se hayan imaginado cómo es el rosto de este pequeño ser.

Es por ello que una imagen presentada en el Concurso de Fotomicrografía Nikon Small World está dando mucho de qué hablar, ya que destaca por mostrarnos cómo luce verdaderamente la cara de una hormiga, y la gran mayoría que ya la han visto ha llegado a la conclusión de que realmente es de terror.

La curiosa foto fue tomada por el lituano Eugenijus Kavaliauskas, con una Canon R7 y un objetivo Mitutoyo de 5X de aumento, que aunque no ganó el certamen sí es la que se ha convertido en noticia.

En diversos foros de internet, así como en las redes sociales, en su gran mayoría los usuarios concluyen que el rostro de una hormiga realmente luce como algo “monstruoso” o “fuera de este mundo”. También indicaron que lo que parecen ser los ojos rojos del insecto, en realidad no lo son y que todo se trata de un efecto visual, ya que en realidad son las bases de las antenas, ya que los ojos ni siquiera se ven en la foto al estar más atrás. Además, estos son más grandes.

NO ES UNA PELÍCULA DE TERROR.



Es una fotografía real de una hormiga usando un lente macro en el concurso internacional de fotografía microscópica organizado por la marca Nikon. pic.twitter.com/N58VVCbCdj — SantiContreras (@SantiContreras) October 24, 2022

Respecto a si la hormiga está molesta o enfadada, los expertos en el tema señalan que no es así, simplemente es un pensamiento que el ser humano se genera, un fenómeno llamado pareidolia, en donde se reconocen formas en donde no las hay, como en este caso el que tengamos una percepción de que se trata de una cara horrible y molesta.

En entrevista para Insider, Kavaliauskas reconoció que su foto no requirió de mucho trabajo o esfuerzo, pues la tomó un día en que estaba aburrido y fue entonces cuando se le ocurrió tomar a una hormiga y ponerla bajo un microscopio. “Siempre busco los detalles, las sombras y los rincones que no se ven. El principal objetivo de la fotografía es ser un descubridor”, añadió.

“Cuando empecé con la microfotografía, yo también pensaba que todos los escarabajos se parecían un poco a los monstruos. Pero ahora me he acostumbrado y me sorprende que haya tantos milagros interesantes, hermosos y desconocidos bajo nuestros pies”, sentenció el fotógrafo.

