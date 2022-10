Grupo Firme supuestamente fue corrido de la fiesta de XV de la hija de ‘Canelo’ y filtran el momento

El boxeador profesional Saúl ‘Canelo’ Álvarez el pasado 15 de octubre le celebró los XV años a su hija Emily Cinnamon en México. Por ello, tomó la determinación de encargarse de hacer ese día lo más especial posible para su pequeña, y una de las cosas que quiso para esa noche fue la presentación del ‘Grupo Firme‘, quienes además les cantaron ‘Las mañanitas’.

Además, desde hace una semana no solamente se han filtrado fotos, también la presunta posibilidad de que la agrupación haya sido corrida de la celebración. Según, ‘Canelo’ se habría sentido incómodo, debido a que la atención se la estaban llevando ellos y no su hija. Por ello, supuestamente les solicitó que se retiraran del lugar.

Hasta la fecha Álvarez no ha desmentido la información, mientras que en las redes sociales está rodando un video donde hace referencia a Eduin Caz, vocalista de la agrupación. Sin embargo, en los comentarios que se registraron algunos mencionaron que simplemente estaba pasado de “copas”, al tiempo que otros dijeron que le dijo “vente”, y que bajo ninguna circunstancia le pidió que se retirara.

“También tiene vida personal”, “Yo no veo nada mal”, “Se vale, ¿Quién no ha sido mala copa?”, “En este punto de su carrera, Canelo puede hacer eso y más”, “No dijo vete, dijo vente”, “Dijo vente”, “Dijo: ‘Entonces vente'”, “Uy, seguramente ninguno de los de aquí se pone mala copa”, “Yo no veo nada de malo que esté de mala copas”, “Si no hay peleas, no hay fiesta”, “Nunca dijo que se fueran”, “Si ya saben como se ponen, para qué lo invitan?”, “El Canelo en ningún momento se ve enojado”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

Sin embargo, este fin de semana el vocalista de la banda compartió una imagen donde aclararía los presuntos rumores que se han estado registrando desde hace algunos días, pues ha dejado ver que aparentemente todo fue una situación que no se interpretó de la mejor manera posible.

“Pa’ la otra correme bien que aquí seguimos tomando alv. @canelo“, fueron las palabras que acompañó la foto donde sale ‘Canelo’ con su brazo sobre el hombro de Eduin.

