Saucy McRib emprende la gira del adiós a partir del 31 de octubre, desaparecerá del menú de McDonald’s

McDonald?s dio a conocer buenas y malas noticias para sus clientes. La buena es que traerá de regreso el McRib, el sándwich con carne de cerdo deshuesada cubierta con salsa BBQ, servido en panecillo casero, pero la mala es que solo será temporalmente porque está programado que el producto salga del menú.

Esta podría ser la última oportunidad de conseguir el Saucy McRib, pues luego de tres años consecutivos encabezando el menú nacional de McDonald’s cada otoño, el icónico sándwich iniciará una “gira de despedida”, a partir del 31 de octubre en los restaurantes McDonald’s participantes.

?Como cualquier verdadera gira de despedida, esperamos que esto no sea un ?adiós? sino un ?hasta luego?. Porque como nuestros fans de McRib han experimentado una y otra vez: nunca se sabe cuándo, o si, volverá el McRib?, dijo McDonald?s en un comunicado a los medios.

La cadena de restaurantes dijo también que por este motivo los fanáticos podrán demostrar su afición por este sándwich legendario, pues a partir del 4 de noviembre habrá una campaña de merchandising de edición limitada, inspirada en la historia del McRib a lo largo de décadas con el arte, ropa y recuerdos alusivos.

?Antes de que el McRib haga su reverencia final, estamos rindiendo homenaje llevando a los fanáticos a un viaje por el camino de la memoria con los “Grandes éxitos” del McRib, que presenta momentos especiales que convirtieron al McRib en el ícono que es hoy, para que todos recuerden y disfruten?, señala el comunicado.

Algunos de los grandes éxitos de McRib en 40 años:

– “Nace McRIB”: todo comenzó en 1980, cuando a McDonald’s se le ocurrió la idea de ofrecer un producto con carne de cerdo deshuesada y sazonada, cubierta con una salsa barbacoa ácida, coronada con cebollas rebanadas y pepinillos agrios. Ese sándwich se convirtió en el ahora McRib y, por primera vez, un aficionado experimentó el picante.

– “Mini y Yo”: en 2003, McDonald’s presentó una versión mini de este producto con el McRib Jr.

– “500 McRib Miles”: el McRib se hizo tan popular que en 2008, a un superfan se le ocurrió el McRib Locator, una forma de rastrear en qué parte del mundo los aficionados al McRib podían encontrar el popular sándwich.

“El Futuro es McRIB”: en 2021, McRib se convirtió en una parte de la historia moderna para los fanáticos cuando McDonald’s en EE.UU. creó su primer NFT con versiones digitales de McRib.

Recientemente le preguntaron a Chris Kempczinski, el presidente y CEO de la empresa, por qué desaparecen los productos del menú.

Kempczinski respondió: ?Hay gente que dice, ?¿por qué ya no tienes la delicia de clara de huevo en el menú?? Bueno, porque no lo compraste cuando lo ofrecíamos. Así que si lo quieres en el menú, ¡cómpralo!?.

En pocas palabras, McDonald?s retira los platillos que no tienen tantas ventas. Aunque muchas personas amen un producto nuevo, éste no durará mucho si no hay la cantidad suficientes de clientes comprándolo frecuentemente.

