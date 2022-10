Sebastián Caicedo rompe el silencio tras su separación de de Carmen Villalobos: “No es fácil, no se lo deseo a nadie”

En el mes de julio Carmen Villalobos anunció en un video publicado en sus redes sociales que la relación que mantenía con Sebastián Caicedo desde hace 13 años había llegado a su fin. La actriz colombiana compartió este mensaje con sus millones de fanáticos y con el público en general, abriendo su corazón sobre la situación que estaba viviendo.

Meses después es Caicedo quien abre su corazón, en una entrevista a ‘People en español’, para dejar saber lo que ha vivido en estos meses tras el fin del amor que mantenía con la también presentadora de televisión:

“Siempre voy a estar abierto. El amor es el sentimiento más (bello) que el ser humano puede sentir. Mi único amor desenfrenado en este momento es por Dios, es a quien me aferré para salir en este momento. Para nadie es un secreto lo que he vivido este año, no es fácil, no se lo deseo a nadie. Estoy fortalecido tranquilo y de la mano de Dios, estoy visualizando para donde voy. Estamos bien gracias a Dios”, dijo cuando se le preguntó si está abierto al amor en este momento de su vida.

El actor colombiano habló sobre cómo terminará su año 2022 y reveló que regresará a la actuación con una película grabada en Medellín. “Pronto sabrán de qué se trata. Y algo muy importante que me tiene feliz, es que el próximo año regreso a México, que me abrió las puertas”, señaló sobre su futuro profesional.

Asimismo, señaló que le gustaría trabajar en su negocio, dejando a la incógnita de qué se trata este proyecto. “Quiero trabajar en mi marca y mi negocio, muy pronto van a saber de qué se trata. No es fácil. Se vale soñar pero no dejemos que nuestros sueños se vuelvan nuestra pesadillas”, declaró.

Cuando Carmen Villalobos anunció el fin de la relación con Sebastián Caicedo ella señaló que ellas serían las únicas declaraciones que daría al respecto, por respeto a la relación que mantuvieron.

“Ustedes saben que yo los considero parte de mi familia? Así que hoy, estoy aquí frente a todos ustedes que me han acompañado durante tantos años y lo siguen haciendo, para confirmarles que ya hace un tiempo Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos, después de más de 13 años de relación, de hablarlo y meditarlo muchísimo, entendimos que es momento de tomar caminos diferentes”, fueron sus palabras.

