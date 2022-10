El Bicho al Bicho: la campaña del club donde se formó Diego Maradona para “fichar” a Cristiano Ronaldo

Ganador de cinco Champions League, una con el Manchester United y cuatro con el Real Madrid, el portugués Cristiano Ronaldo podría disputar la Copa Libertadores… o ese es, al menos, el sueño de Argentinos Juniors, el club donde se crió como futbolista Diego Armando Maradona.

#ElBichoAlBicho es la curiosa campaña iniciada en las últimas horas por el club de Villa Crespo, barrio de Buenos Aires, Argentina, en cuyas divisiones inferiores -apodadas Los Cebollitas– dio sus primeras patadas el astro argentino, fallecido en noviembre de 2020.

La cuenta oficial de Twitter del club difundió un mensaje, en el que solo incluía el emoji de un bicho, nada extraño considerando que ese es el apodo de la institución fundada en 1904. Posteriormente, difundió un video en el que desvela detalles de una camiseta de Argentinos Juniors, hasta que aparece el nombre de Cristiano Ronaldo a la espalda y la leyenda “Soñar en GRANDE”.

Y el mensaje que, acto seguido, revolucionó las redes, fue el que este viernes ya suma más de 10 millones de Likes. Este incluye el montaje de una imagen de Cristiano Ronaldo con la camiseta del equipo argentino y el texto “A jugar la Copa Libertadores”, junto a la etiqueta #ElBichoAlBicho.

De esta manera, y fantaseando con el apodo por el que también se conoce al delantero del Manchester United, ganador de la Eurocopa y la Nations League con la selección de Portugal, Argentinos Juniors hizo que la etiqueta corriera como la pólvora en las últimas horas en redes sociales.

Copa Libertadores

Argentinos Juniors, club por el que han pasado jugadores de la talla de Fernando Redondo, Juan Román Riquelme, Esteban Cambiasso o Juan Pablo Sorín, obtuvo días atrás su clasificación para la Copa Libertadores 2023, en la que debutará directamente en la fase de grupos, tras firmar una buena campaña en el fútbol local.

A las órdenes de Gabriel Milito, exjugador de Independiente, Zaragoza y Barcelona, que dirige el equipo desde la temporada 2019/2020, Argentinos Juniors regresa a la Copa Libertadores, en la que ya participó también con él en 2021. Previamente, había disputado en tres ediciones el torneo de clubes más importante del continente americano, en 1985, 1986 y 2011.

Sin duda, la más relevante para la historia del club fue la primera, ya que en el año de su debut se proclamó campeón tras imponerse al América de Cali, en una final a doble partido (1-0 en ambos casos). Este requirió de un partido extra para desempatar y en el que, tras el 1-1 del tiempo reglamentario, ganaron los argentinos con lanzamientos de pena máxima.

Lamentablemente, para los intereses del “semillero del mundo”, como también se conoce a la institución, no redondeó el sueño de un año glorioso y perdió la final de la Copa Intercontinental contra la Juventus de la misma forma que ganó la suya: en la tanda de penaltis.

Maradona y Ronaldo

Aunque pertenecientes a diferentes generaciones, Diego Armando Maradona, que jugó en Argentinos Juniors entre 1976 y 1980 antes de arrancar una exitosa carrera que lo llevó a Boca Juniors, Barcelona, Nápoles, Sevilla y Newell’s Old Boys, y Cristino Ronaldo se admiraban mutuamente. View this post on Instagram A post shared by Argentinos Juniors (@aaajoficial)

Con motivo de su sexagésimo cumpleaños (30 de octubre de 2020), apenas un mes antes de morir, a Maradona le consultaron por el delantero portugués, dueño de un palmarés envidiable; tanto en competiciones nacionales como internacionales, con los cuatro clubes en los que jugó: Sporting, Manchester United, Real Madrid y Juventus.

En esa entrevista, el campeón del mundo con Argentina en 1986 dijo que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo “están muy por encima de los demás” futbolistas del orbe futbolístico. “No veo a nadie acercándose a ellos. Ni uno solo logra la mitad de lo que hacen”, aseveró el 10 en aquel momento sobre los jugadores que le hacían soñar.

Como retorno a esa afirmación, el portugués respondió: “Bueno, sé que él también me hizo soñar”. Dos años después, y aun sabiendo que es casi una utopía, quienes sueñan son los aficionados del Bicho argentino con que pueda jugar con ellos la Copa Libertadores ‘el Bicho’ portugués.

