Drama en Argentina previo al Mundial: Dibu Martínez recibe un golpe en la cabeza y se retira mareado

A tres semanas para que empiece el Mundial de Qatar 2022, existe mucha preocupación en la selección de Argentina por la salud de sus jugadores. El último que encendió las alarmas es Emiliano “Dibu” Martínez, quien recibió un golpe en la cabeza y tuvo que abandonar el terreno de juego antes de que finalizara el primer tiempo ante el Newcastle United.

En un lance, cuando el cronómetro marcaba el minuto 17, el arquero del Aston Villa recibió un rodillazo accidental de Tyrone Mings, su compañero, y quedó tendido sobre el césped. Luego de recibir asistencia médica aguantó hasta el minuto 34 y tuvo que marcharse. El sueco Robin Olsen entró como reemplazo bajo los tres palos, pero terminó siendo castigado. Argentina National Team keeper Emi Martinez leaves the match with a concussion.



Con goles de Callum Wilson (45+6′ y 56′), Joelinton (59′) y Miguel Almirón (67′), el Newcastle 4-0 en el St. James’ Park, por la 14° jornada de la Premier League. En primera instancia, se dice que el argentino no está lesionado, pero pidió el cambio por mareos. Let's go, Robin. 👊



“Él está bien. Está bañado, vestido y está hablando, todo bien. El club lo va a cuidar. Fue un golpe en la cabeza”, comentó Aaron Danks, técnico interino del Aston Villa, en diálogo con la prensa local. Ahora el Dibu tendrá que pasar por exámenes médicos y esperar el diagnóstico, y así saber si estará en condiciones óptimas para disputar la cita mundialista. Primera información sobre Dibu Martínez: Salió por mareos y no por un dolor puntual (nada óseo).

Juan Musso (Atalanta) Ángel Di María, Leandro Paredes (Juventus), Paulo Dybala (Roma), Nicolás González (Fiorentina); Guido Rodríguez, Germán Pezzella (Real Betis), Marcos “Huevo” Acuña (Sevilla), Juan Foyth (Villarreal), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian “Cuti” Romero (Tottenham) y Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) también son duda para el Mundial.

