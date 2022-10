Informe de Inteligencia de EEUU revela numerosos avistamientos de ovnis, drones extranjeros o “basura voladora”

Una nueva evaluación sobre un informe de inteligencia de Estados Unidos sobre ovnis, atribuye muchos avistamientos militares de naves voladoras no identificadas a drones de vigilancia extranjeros o desechos en el aire, informó The New York Times.

Las últimas revelaciones están contenidas en una actualización “clasificada” de un informe del año pasado que investigó 144 avistamientos de ovnis por parte del personal del gobierno de Estados Unidos entre 2004 y 2021, dijeron fuentes al Times. Se espera que esa actualización se entregue al Congreso este mismo lunes.

Las fuentes, que hablaron con el medio bajo condición de anonimato, dijeron que varios casos de fenómenos aéreos desconocidos se han atribuido a la tecnología de drones “relativamente mundana” utilizada por el gobierno chino.

Beijing, que es conocida por haber robado planos para aviones de combate de próxima generación según el medio, también está interesada en saber cómo se entrena a los pilotos estadounidenses, dijeron las fuentes.

Sin embargo, Sue Gogh, una portavoz del Departamento de Defensa, dijo que ninguna explicación describía la mayoría de los avistamientos de ovnis investigados, como el de unas “extrañas luces” captadas hace unas semanas en el cielo de Texas.

Video: Luces misteriosas fueron captadas en el cielo de Texas https://t.co/Q7notOEMJo — El Diario Nueva York (@eldiariony) September 6, 2022

La mayoría de los incidentes podrían atribuirse a la recopilación de inteligencia extranjera o fragmentos de basura en el aire, como globos, según las fuentes.

El Pentágono dijo en mayo que un incidente particular y desclasificado que involucraba lo que parecían triángulos voladores eran en realidad drones ordinarios distorsionados por la visión nocturna.

Se desconoce qué parte de la actualización, si es que hay alguna, se hará pública y es poco probable que alguna vez se expliquen algunos avistamientos, particularmente los más antiguos.

“En muchos casos, los fenómenos observados se clasifican como ‘no identificados’, simplemente porque los sensores no pudieron recopilar suficiente información para hacer una atribución positiva”, dijo Gogh al medio.

