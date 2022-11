Champions League: ¿dónde, cómo y cuándo ver la última jornada de la fase de grupos?

Esta semana culmina la fase de grupos de la UEFA Champions League, en la que Napoli, Liverpool, Brujas, Porto, Bayern, Inter, Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Borussia Dortmund, PSG y Benfica ya aseguraron su clasificación a los octavos de final.

Equipos históricos como Ajax, Atlético de Madrid, Barcelona, Sevilla y Juventus quedaron eliminados y solo tienen opciones de disputar la Europa League. En tanto, Rangers y Viktoria Plzen todavía no han sumado puntos.

La jornada estará marcada por todo lo que ocurra en el Grupo D, donde Tottenham (8 unidades), Sporting Lisboa (7), Eintracht Frankfurt (7) y Marsella (6) cuentan con opciones matemáticas para trascender.

Bayern, Manchester City y Chelsea ya aseguraron el primer lugar de sus grupos (C, E y G respectivamente). Real Madrid y Brujas dependen de sí mismos para mantener el liderato de los grupos B y F. Por su parte, Liverpool y Napoli y definirán la cima del grupo A.

Las cadenas CBS y TUDN se encargarán de transmitir todos estos encuentros para Estados Unidos, y Paramount+, VIX+ y TUDN App lo harán vía streaming. A continuación, este es el calendario de la sexta jornada de la Champions League:

1 noviembre:

FC Porto vs. Atlético de Madrid (12:45 pm ET)

Bayer Leverkusen vs. Club Brugge (12:45 pm ET)

Liverpool FC vs. SSC Napoli (3:00 pm ET)

Rangers FC vs. Ajax de Ámsterdam (3:00 pm ET)

Bayern de Múnich vs Inter de Milán (3:00 pm ET)

Viktoria Plzen vs. FC Barcelona (3:00 pm ET)

Sporting CP vs. Eintrach Frankfurt (3:00 pm ET)

Olympique Marsella vs. Tottenham Hotspur (3:00 pm ET)

2 noviembre:

Real Madrid vs Celtic de Glasgow (12:45 pm ET)

Shakhtar Donetsk vs. RB Leipzig (12:45 pm ET)

Chelsea FC vs. Dinamo Zagreb (3:00 pm ET)

AC Milan vs. RB Salzburg (3:00 pm ET)

Manchester City vs. Sevilla FC (3:00 pm ET)

FC Copenhagen vs. Borussia Dortmund (3:00 pm ET)

Juventus FC vs. Paris Saint-Germain (3:00 pm ET)

Maccabi Haifa vs. SL Benfica (3:00 pm ET)

