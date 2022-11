Un día antes del estreno del documental de Argentina al ganar la Copa América 2021, difunden inédita arenga de Messi en la final contra Brasil [Video]

El jueves 3 de octubre se estrenará en Netflix el documental “Sean eternos: campeones de América”, un film dedicado a los jugadores de la selección de Argentina que ganaron para su país la primera Copa América desde 1993 y la única con que cuenta Lionel Messi en su palmarés.

Un día antes del estreno del documental se ha difundido una arenga inédita de Lionel Messi minutos antes del partido de la final entre Brasil y Argentina en el Estadio Maracaná el 10 de julio del 2021.

Messi, capitán de la selección Argentina y conocido por ser poco expresivo, ofreció a sus compañeros una arenga que, por los ánimos que inyectó a su discurso, fue aplaudido y aupado por sus compañeros.

“Ya sabemos lo que es Brasil, hoy no quiero saber nada de esto. Quiero darles las gracias por estos 45 días, se los dije el día de mi cumpleaños se armó un grupo espectacular y hermoso, lo disfruté muchísimo. Fueron 45 días sin ver a nuestras familias, el Dibu (Martínez) fue papa y no ha podido ver a su hija todavía no le pudo hacer upa”, expresó un inspirado Messi.

El discurso lo continuó indicando: “Tenemos un objetivo y espamos a un pasito de conseguirlo y lo mejor de todo es que depende de nosotros ganar esta Copa, por eso vamos a salir y a levantar ese trofeo y lo vamos a llevar para Argentina para disfrutar con nuestras familias, amigos y con la gente que bancó siempre al país.

“No existen casualidades, esta Copa se tenía que jugar en Argentina y dios la trajo acá para que la levantemos en el Maracaná para que sea más lindo para todos”, concluyó Messi.

Lionel Messi, como nunca lo viste: asi fue la arenga previa a la final de la Copa América contra Brasil en el Maracaná.



"Sabemos lo que es Argentina, sabemos lo que es Brasil, no quiero decir nada de ésto. Hoy quiero darles las gracias, muchachos"… pic.twitter.com/zM2XE18evT — GOAL España (@GoalEspana) November 2, 2022

Aquella final de la Copa América Brasil 2021, Argentina venció a la canarihna con marcador de 1-0 gracias al acierto de Ángel di María en el 22′

Sobre el documental “Sean eternos: campeones de América”

Con Lionel Messi en el elenco y la dirección de Juan Baldana, el documental “Sean eternos: campeones de América” se estrenará en Netflix este jueves 3 de noviembre con la participación el futbolista Neymar Jr., el entrenador del FC Barcelona Xavi Hernández y el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni.

Contenido relacionado

Final de Conferencias de la MLS: Precedentes, datos y horario del partido LAFC vs Philadelphia

Manchester United buscará la clasificación directa a octavos de Europa League con Cristiano Ronaldo a la cabeza

El récord negativo que México buscará revertir en el Mundial Qatar 2022: es la selección con más derrotas